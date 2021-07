L’attrice romana Claudia Gerini risponde ad alcune domande sul vaccino e si rivela “attendista”. Per lei è ancora troppo sperimentale e preferisce aspettare.

Claudia Gerini è stata ospite al Filming Italy Sardegna Festival, che si teneva al Forte Village di Santa Margherita di Pula. Durante la sua permanenza è stata intervistata più volte e tra le varie domande sulla sua ricca carriera – 49 anni e alle spalle numerosi film, tanti in uscita e un debutto come regista – ha parlato anche della situazione che stiamo vivendo tutti da ormai più di un anno. Ma cosa pensa dei vaccini l’attrice?

Claudia Gerini, non proprio NoVax

L’attrice romana Claudia Gerini, sulla questione vaccino anti Covid-19 si è mostrata titubante e ha ammesso non aver ancora ricevuto alcuna dose, né la prima tantomeno la seconda. Durante le varie interviste ha ammesso e spiegato: “non è che io sia contraria, ma sono molto timorosa.” Poi Claudia dice che la figlia 17enne, invece, le somministrazioni le ha ricevute entrambe ma che lei non è pienamente d’accordo. “Bisogna fare tanti esami prima di farsi inoculare una cosa così. Alla fine non è altro che un vaccino d’emergenza.”

L’attrice spiega anche i motivi della sua preoccupazione. Pare infatti che la sua paura derivi da alcuni problemi di salute che Claudia ha avuto in passato. “È un vaccino d’emergenza e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, devo stare molto attenta.” E a chi le chiede la sua opinione in merito al Green Pass e al nuovo decreto che lo vede obbligatorio per svolgere alcune attività, risponde: “ho dei dubbi. Ma in ogni caso adesso, se ho dei problemi, non entrerò nei teatri o nei posti al chiuso, che altro devo fare? Se posso fare il tampone, preferisco fare quello.”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Rula Jebreal dice no a Propaganda Live, ma sì ad un circolo per soli uomini