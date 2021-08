Tomaso Trussardi, prima di Michelle Hunziker c’era una tronista: chi è la bellissima

Vediamo insieme chi aveva catturato il cuore del bel Tomaso Trussardi prima di Michelle Hunziker, non ne avete idea.

Come sappiamo sono moltissimi anni che Michelle e Tomaso formano una coppia perfetta, ed insieme hanno anche due bellissime figlie, Sole e Celeste.

Ma prima di incontrare la donna della sua vita, Tomaso era fidanzato con una ex tronista, sapete di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Come sappiamo Tomaso è l’erede di una nota casa di moda, ma di recente ha deciso di provare una nuova esperienza, e sarà infatti il nuovo volto del programma Motor Trend.

LEGGI ANCHE —> Caterina Balivo a Miss Italia, la ricordate? Correva l’anno 1999 FOTO

Perchè il bel Tomaso ha una vera e propria passione per le auto di lusso, il programma dovrebbe andare in onda a partire dal mese di ottobre, e vedremo alcuni restauri incredibili di auto d’epoca.

Tomaso e la nota ex tronista

Dal 2014 è felicemente sposato con Michelle, e come abbiamo detto hanno avuto due figlie bellissime, ma la presentatrice svizzera ha anche un’altra figlia grande ovvero Aurora Ramazzotti, avuta dalla sua precedente relazione con il noto cantante Eros Ramazzotti.

Ma in precedenza, l’ex fidanzata di Tomaso era una nota ex tronista, stiamo parlando proprio di Anna Munafò.

La ragazza nel 2005 è arrivata seconda al concorso di bellezza nazionale di Miss Italia, e pochissimo tempo dopo ha incontrato Tomaso.

LEGGI ANCHE —> Isabella Ricci, la dama di Uomini e Donne beccata al mare: eccola senza trucco e filtri

Successivamente venne chiamata dalla casa di moda per fare la modella di una loro linea, ma in realtà era un modo per conoscerla.

Anna dichiarò che si senti usata, ma la coppia continuò a frequentarsi per circa un anno, e poi le loro strade si divisero.

Al momento Anna è felicemente sposata con Beppe Favorita dal quale ha avuto un figlio da poco.

Anche la vita sentimentale di Tomaso come sappiamo procede a gonfie vele, ed in questo momento si stanno godendo un po’ di meritate vacanze in montagna, come mostrano le immagini che ha pubblicato Michelle sul suo profilo social di Instagram.