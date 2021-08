La meravigliosa cantante ha ottenuto successo non solo ad Amici e a SanRemo, ma anche sui libri. Ecco in cosa è laureata Annalisa

È una delle cantanti più brave e sexy della scena italiana. Annalisa ha conquistato i fan con la sua voce meravigliosa e le sue canzoni. La bella Annalisa è riuscita a costruire il suo successo partecipando ad “Amici” e “SanRemo”, ma non ha messo da parte gli studi.

La cantante ligure, mentre inseguiva il suo sogno di diventare un’artista di successo, ha proseguito i suoi studi, fino al conseguimento della Laurea. Annalisa può infatti vantare ben due carriere di successo: quella musicale e quella universitaria.

Annalisa, ecco in cosa è laureata

Fin da piccola, Annalisa ha coltivato il suo sogno di diventare cantante e musicista. Non è un caso che oggi, la bellissima artista riesce a suonare vari strumenti come chitarra, pianoforte e flauto traverso. Ma a quella della musica la bella Annalisa ha sempre unito un’altra passione: quella per la fisica.

Annalisa, infatti, è laureata in Fisica e non ha mai nascosto la sua passione per la matematica, oltre a quella per la musica. La giovane cantante di Carcare ha infatti una laurea in fisica conseguita nel 2009 con votazione di 96/110 presso l’Università degli Studi di Torino.

Il fatto di aver conseguito un titolo di studio così importante dice una cosa fondamentale di lei: Annalisa è una ragazza che, per ottenere il successo, lavora sodo, con dedizione e impegno. La prova di questo sono i suoi straordinari successi musicali ottenuti negli anni come artista e studentessa.

Nel 2011, infatti, Annalisa Scarone riesce ad entrare nella scuola di “Amici”, riuscendo ad ottenere un meraviglioso secondo posto durante la serata finale. Il successo arriva subito dopo, grazie alle sue meravigliose canzoni che la faranno conoscere in tutta Italia.

Arrivano, infatti, le partecipazioni al Festival di SanRemo. Nel 2013 partecipa al Festival della canzone italiana con il brano “Scintille”, arriva quarta nel 2015 con “Una finestra tra le stelle” e settima nel 2021 con “Dieci”.