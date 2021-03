C’è Posta per te, anticipazioni ultima puntata: arriva Gemma Galgani

Maria De Filippi è arrivata già alla conclusione di questa stagione di C’è posta per te: tra gli ospiti Luciana Littizetto, Alessandra Amoroso e Gemma Galgani

Stasera 13 marzo va in onda l’ultima puntata di C’è Posta per te. Il programma condotto e ideato da Maria De Filippi è giunto a conclusione. Anche una volta lo show televisivo si è confermato il più seguito della rete. Le anticipazioni, ci fanno sapere che per il finale ci aspetta un appuntamento con il botto: in studio troveremo Luciana Littizzetto che invia la posta a Gemma Galgani e Alessandra Amoroso.

Ospiti di questa sera: Luciana Littizzetto, Gemma Galgani e Alessandra Amoroso

Gli amanti di C’è Posta per te sicuramente stasera non resteranno delusi. Maria De Filippi ha preparato una puntata come sempre ricca di emozioni ma anche di divertimento. Oltre alle solite storie ci saranno ospiti davvero particolari. Luciana Littizzetto manderà a chiamare la protagonista indiscussa del Trono Over.

Stiamo parlando ovviamente di Gemma Galgani che dopo 10 anni è ancora alla ricerca della sua anima gemella a Uomini e donne. La giornalista, che ricordiamo è già stata ospite altre volte nel people show in quanto molto amica della conduttrice, questa volta avrà una missione ben precisa… Altra grande presenza di questa sera, Alessandra Amoroso. La cantante salentina, anch’essa molto vicina alla De Filippi farà una bellissima sorpresa a qualche sua fan.

Maria De Filippi conclude una nuova stagione di C’è Posta per te

Come in ogni puntata di C’è Posta per te, anche in quella in onda questa stasera assisteremo al racconto di amori interrotti, di tradimenti, ai tentativi di genitori di riallacciare un rapporto con i figli e di amori ricercati in tarda età.

Si conclude così una stagione ricca di emozioni ma anche di grandi ascolti. Come sempre, Maria De Filippi è riuscita a portare a Mediaset un ottimo share, battendo ogni sabato sera di gran lunga la concorrenza. L’appuntamento, ricordiamo è previsto per le 21:20 come sempre su Canale 5.