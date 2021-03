E’ un giorno di gioia per Carlo Conti: oggi 13 marzo il noto conduttore Rai compie 60 anni e riceve un bellissimo regalo dalla propria famiglia

Carlo Conti, storico presentatore Rai, ha festeggiato in queste ore i suoi 60 anni. Un’età molto importante e possiamo dire portata come se fosse un ventenne. In giorno così speciale non potevano mancare gli auguri da parte di tutti i suoi colleghi, conoscenti e familiari. Infatti, la moglie Francesca Vaccaro insieme al figlio Matteo hanno voluto sorprenderlo con un regalo davvero emozionante.

Il bellissimo regalo di Francesca Vaccaro al marito

La moglie di Carlo Conti, in occasione dei sessant’anni di suo marito ha voluto stupirlo. Nel dettaglio, la donna ha voluto fargli una dedica speciale su Instagram, nella quale ha ripercorso brevemente le tappe più importanti della loro relazione: “Sei il mio pilastro, la mia forza, il mio conforto, la mia famiglia , il mio mondo! Auguri amore mio!!!!! Buon compleanno!”.

Un messaggio forte, diretto e che possiamo dire ha commosso il web. Ricordiamo che i due stanno insieme da diverso tempo e dalla loro unione è nato anche il loro piccolo Matteo. Proprio in una recente intervista, l’ex conduttore de L’eredità ha raccontato quanto la compagna gli abbia cambiato la vita, in meglio… Un amore forte, sincero e fatto di grandi valori.

Ecco la torta di compleanno di Carlo Conti

Ma le sorprese per Carlo Conti non sono terminate qui. Sempre sue moglie Francesca Vaccaro e Matteo gli hanno preparato una torta bellissima: di panno lenci e di tre piani. “Tanti auguri, Babbo, e grazie a tutti per gli auguri per i miei 3 volte 20 anni !!!!!!”

Conti si é visto arrivare una marea di auguri anche da numerose fanpage sui social. Ma a sorprenderlo di più, sua moglie che lo ha lasciato davvero a bocca aperta. Nel lungo messaggio postato su Instagram, la donna ha ammesso che nonostante siano trascorsi tanti anni da quando si sono conosciuti infondo dentro di loro sono rimasti quei ragazzini di un tempo.