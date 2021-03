A distanza di anni Carlo Conti svela un dettaglio rimasto nascosto fino ad ora sul suo matrimonio con la moglie Francesca Vaccaro: c’entra Antonella Clerici. Ecco che cosa è successo.

In occasione dei suoi 60 anni Carlo Conti si guarda indietro e nell’intervista per “Il Corriere della Sera” il conduttore si lascia andare in una confessione che riguarda la moglie Francesca Vaccaro, nel rapporto con la quale ha avuto un ruolo fondamentale Antonella Clerici. Ecco che cosa è successo: le parole di Conti.

Il noto conduttore televisivo nell’intervista per “Il Corriere della Sera” è tornato sul loro rapporto, svelando il ruolo essenziale che la Clerici ha avuto nel loro amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Vaccaro (@francescavaccaro27)

Carlo Conti e la ‘Dongiovannite’

Come racconta Carlo, infatti, da giovane era un “single incallito“, di quelli irrecuperabili, affetto da “Dongiovannite“.

Il giovane Conti schivava qualsiasi tipo di convivenza con una donna: prima dell’incontro con la futura moglie, infatti, gli amici pensavano che per lui non ci sarebbe mai stata speranza.

“Giorgio Panariello e Pieraccioni pensavano che fossi l’Alberto Sordi del gruppo che non si sarebbe mai sposato“, ha raccontato divertito alle pagine del Corriere.

E invece così non è stato, anzi, la “condivisione gigante” che caratterizza il rapporto con Francesca lo ha portato fino all’altare.

Carlo Conti e Francesca Vaccaro si sono infatti sposati quasi dieci anni fa, nel 2012, e hanno avuto anche un figlio, Matteo, che ha da poco compiuto 7 anni, precisamente l’8 febbraio.

Il rapporto con Francesca non è sempre stato rosa e fiori: sembra infatti che il conduttore gliene abbia combinate di tutti i colori. Ma è stato dopo una cena con amiche che, improvvisamente, una sera, ha sentito il bisogno di un altro tipo di vita, caratterizzata dal calore del focolare domestico. “Per fortuna Francesca era ancora pronta a riaccogliermi per la seconda o terza volta“, ha commentato nell’intervista.

Carlo conti: la proposta alla moglie con l’aiuto di Antonella Clerici

Ma come ha convinto la moglie Carlo Conti? “L’ha capito dai miei occhi e perché le ho detto: ti voglio sposare“, ha raccontato alle pagine del giornale.

È stato proprio a questo punto che è entrato in gioco il consiglio di Antonella Clerici che ha aiutato Carlo a conquistare definitivamente il cuore della sua amata.

“Guarda Ciccio, stavolta o vai col brillozzo o non la ribecchi più“, aveva detto infatti Antonella all’amico Carlo, scherzando ma solo fino ad un certo punto.

E a quanto pare il consiglio della Clerici si è rivelato più prezioso che mai, dato che la bella Francesca accettò poi la proposta.

Leggi anche -> Carlo Conti si confessa in diretta: “Non ho più le forze per farlo”

Leggi anche -> Carlo Conti “allontanato dalla tv”: la rivelazione che arriva dal Vip

“Per me, ogni istante con lei e mio figlio vale più di ogni spettacolo fatto nella vita“, ha affermato sulla propria famiglia Conti.

“Ho tutto quello che desidero e voglio godermi sempre di più mio figlio Matteo, mia moglie Francesca, la tranquillità economica raggiunta. Ho scelto di rallentare già due anni fa: ho lasciato “L’eredità” e la conduzione quotidiana per vivere più stabilmente a Firenze“.