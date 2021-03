Il 15 marzo partono le riprese del primo progetto televisivo firmato da Gabriele Muccino: nel cast anche la cantante Emma Marrone

Un nuovo progetto lavorativo e molto entusiasmante per Emma Marrone. La notizia è davvero di poche ore fa e a quanto pare la vedremo su un set davvero strepitoso. Si tratta di una collaborazione con Gabriele Muccino nel film “A casa tutti bene- la serie”. La serie è tratta dal film campione di incassi del 2018, che lo ha portato alla conquista del David di Donatello come regista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

La tram del film “A casa tutti bene”

Le riprese della serie A casa tutti bene, partiranno il 15 marzo a Roma e proseguiranno fino all’estate. Il debutto della serie tv dovrebbe avvenire entro la fine del 2021 su Sky. La fiction sarà compost da otto episodi e vede tra i protagonisti come detto in precedenza Emma Marrone. La trama si concentra su due rami della stessa famiglia. Una ha in proprietà un noto ristorante nella Capitale, gestito dai Restuccia.

Quest’ultimi sono molto uniti e con l’aiuto dei due figli riescono a portare grandi profitti al locale. L’unico assente in famiglia è Paolo, un artista, che nessuno sa dove sia. Un giorno, però, un evento inaspettato sconvolge gli equilibri familiari. L’altro ramo della famiglia sono i Mariani che all’improvviso reclameranno un posto all’interno dell’attività minacciando di svelare a tutti un segreto del passato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Nel cast anche Emma Marrone

Emma Marrone è alla sua prima esperienza da attrice per la tv, dopo aver recitato in tre film, l’ultimo dei quali, “Gli anni più belli”, diretto sempre da Gabriele Muccino. Nessun addio alla musica, ma solo una nuova esperienza. L’artista, interpreterà i panni di Luana, compagna di Riccardo, figlio dei Mariani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia)



Nella serie televisiva, che ricordiamo vai n onda su Sky, troviamo anche Silvia D’Amico e Simone Liberati nei ruoli dei figli Carlo, Sara e Paolo. Euridice Axen, Sveva Mariani e Francesco Martino. Ma non solo, troveremo anche Laura Adriani, Antonio Folletto, Maria Chiara Centorami e Mariana Falace. Insomma, un cast davvero spettacolare che di sicuro lascerà il segno…