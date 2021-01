Vediamo insieme che cosa ha dichiarato un noto vip, su Carlo Conti, dopo che ha contratto e vinto la battaglia con il Covid.

Lui è un noto presentatore televisivo, che ha un grandissimo seguito di pubblico, ma a quanto sembra, dopo aver contratto il Covid, secondo un noto vip, qualcosa è cambiato, stiamo parlando di Carlo Conti.

Vediamo insieme cosa ha dichiarato, e chi è il vip in questione.

Carlo Conti è stato allontanato dalla tv: la rivelazione che arriva dal Vip

Il noto personaggio famoso che ha fatto questa dichiarazione è Platinette, tramite la rubrica che tiene sul giornale DiPiù, e che si chiama La Tv che vedo.

Platinette, ha deciso di parlare del programma che al momento conduce, il super amato presentatore Carlo Conti.

L’opinionista ha infatti affermato le seguenti parole.

“Questi ultimi mesi anche per lui sono stati caratterizzati dal virus, che per qualche tempo lo ha allontanato dal piccolo schermo”

Per un periodo, poi Carlo Conti è stato anche ricoverato a causa della malattia, ma fortunatamente è tutto alle spalle, ed oggi lo possiamo vedere in tv con il programma Affari tuoi, nella versione di coppia per giovani sposi.

Platinette ha continuato dichiarando che il suo ritorno è stata davvero ottimo, e che apprezza molto questa nuova versione.

Le coppie possono vincere fino ad un massimo di 300.000 euro, e dato il periodo di grandissima crisi, è una mano per tutti i ragazzi che voglio fare il grande passo.

Anche la partecipazione al programma di vari personaggi famosi, rende il tutto più interessante ed aggiunge:

“La contagiosa allegria che scaturisce dal gioco è utile se non terapeutica”

E voi cosa ne pensate di questa nuova versione del programma? Vi piace e seguite Carlo Conti?