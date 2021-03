GF Vip, Elisabetta Gregoraci “replica” a Pierpaolo Pretelli: “Pagliacciata”  

Elisabetta Gregoraci risponde a Pierpaolo Pretelli che la accusa di essere stata fidanzata durante la sua partecipazione al GF Vip. Ecco cosa ha raccontato.

Pierpaolo Pretelli torna a parlare della sua storia con Elisabetta Gregoraci. Dopo la loro uscita dalla casa DEL GF VIP e l’inizio della storia dell’ex velino con Giulia Salemi, sembra proprio che il loro rapporto non sia più idilliaco come un tempo. L’ex signora Briatore sembra non aver apprezzato l’interesse di Pierpaolo per Giulia, a pochissimi giorni dal suo abbandono del reality. Effettivamente sono in molti a criticare il modello che dopo essersi comportato da uomo innamorato per settimane, in pochi giorni ha dimenticato Elisabetta, buttandosi tra le braccia dell’influecer italo persiana. Per giustificare la sua condotta non proprio coerente Pierpaolo ha sempre dichiarato di essere stato solo infatuato della Gregoraci. La showgirl ha imposto troppi paletti alla loro relazione non permettendogli di far screscere il suo sentimento, poi lancia un’altra importante bomba. Pretelli racconta di aver scoperto che Elisabetta aveva un fidanzato fuori dalla casa e questo sarebbe stato il motivo del distacco di lei nei suoi confronti: “Elisabetta non poteva dirmi di avere un compagno fuori. Magari voleva mantenere la questione privata” ha raccontato.

L’attrazione tra di loro era innegabile ma lei era già occupata sentimentalmente. Pierpaolo l’avrebbe scoperto solo una volta uscito dalla casa, mentre era già innamorato e fidanzato con Giulia Salemi. Parole che non sono per niente piaciute ad Elisabetta che invece ha sempre dichiarato si essere single. In questi mesi sono circolate molte voci su presunti flirt della ex modella calabrese, compreso quello con il suo ex marito Flavio Briatore, ma nessuno mai confermato dalla diretta interessata.



LEGGI ANCHE > EMILY RATAJKOWSKI HA PARTORITO, NATO IL PRIMO FIGLIO: IL NOME SCELTO

Elisabetta dopo essere venuta a conoscenza delle parole dell’ex amico speciale ha voluto replicare tramite i social. “Quando troverò un uomo sarò la prima ad urlarlo al mondo ha dichiarato” ha dichiarato lanciando poi una stoccata a Pretelli, consigliandogli di occuparsi della sua vita privata e descrivendo tutta la situazione come una pagliacciata.