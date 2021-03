Andrea Zelletta, tutta la verità sulla diffida di Natalia Paragoni al GFVip

Andrea Zelletta ha chiarito una volta per tutte cosa si cela dietro alla diffida che Natalia Paragoni aveva fatto pervenire al GFVip. Ecco le sue parole.

A distanza di tempo e in occasione della diretta su Instagram per “Casa Chi”, Andrea Zelletta è ritornato sulla diffida che la compagna Natalia Paragoni aveva fatto pervenire al Grande Fratello Vip mentre lui era in gara, svelandone per la prima volta i reali motivi. Ecco che cosa ha dichiarato l’ex gieffino.

Le voci sul tradimento di Natalia Paragoni

Si erano fatti notare i rumors che erano girati tra le mura della Casa e che parlavano di un presunto tradimento estivo da parte di Natalia Paragoni ai danni dell’allora gieffino Andrea Zelletta. Le voci erano state confermate anche dai coinquilini Giacomo Urtis e Dayane Mello e tutta la vicenda era venuta fuori addirittura durante una diretta del programma.

Erano solo pettegolezzi, però, e le voci sono state particolarmente sgradite a Natalia, che aveva deciso così di diffidare il reality dal parlare nuovamente della sua relazione con Zelletta.

Sulla fedeltà della compagna però Zelletta non ha mai avuto dubbi: come ha recentemente dichiarato durante la diretta Instagram di “Casa Chi”, infatti, il 27enne non ha avuto bisogno di chiarire niente con la sua amata, perché “appena l’ho guardata negli occhi ho visto tutta la sua sincerità“.

La diffida al GF Vip: parla Andrea Zelletta

Zelletta è ritornato anche sulla diffida che Natalia aveva lanciato nei confronti del reality, e si è dichiarato per la prima volta d’accordo con la sua scelta, spiegando di aver capito con il tempo che il gesto forte della compagna è stato ciò che ha poi tenuto la loro relazione al riparo da tutti i gossip che si sarebbero potuti scatenare.

“Lei ha protetto la nostra relazione e ha fatto sì che non fosse messa in balìa dell’onda mediatica che potevamo avere“, ha spiegato infatti agli intervistatori. “È stata una scelta che ho condiviso e accettato“.

Andrea ha raccontato poi come la sua Natalia “ha subìto tanti attacchi gratuiti che una ragazza di 23 anni può accusare. Si è sentita attaccata senza pietà da persone che non conoscevano la verità. Gliene hanno dette di tutti i colori. So quanto ha sofferto“.

Non è mancata poi una lode per come la ragazza, seppur molto giovane, sia stata in grado di difendere con tutti i mezzi possibili la loro relazione: “È stata una mossa di grande personalità non mandare questa cosa ai media come tutti avrebbero fatto. Ha difeso la nostra relazione dalle bugie. È stata una mossa strana e difficile ma con il tempo si è rivelata giusta”.

Zelletta così a distanza di tempo difende a spada tratta le scelte della compagna, dimostrando ancora una volta il suo amore immenso per lei che “cresce ogni giorno di più”. Innegabile è il desiderio di entrambi di avere una famiglia: i due infatti stanno pensando di mettere presto al mondo dei bambini insieme. “Dopo il GF Vip mi sento molto più maturo e l’idea non mi dispiace. Ci sarà il tempo che potrà darci anche questa conferma, no?”