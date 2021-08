La meravigliosa ballerina di Martina Franca è sparita dai radar della tv. Ecco cosa fa oggi Rossella Brescia

Rossella Brescia è stata una dei volti più in vista della televisione italiana nei primi anni duemila. Ballerina, conduttrice televisiva e radiofonica, ha fatto innamorare migliaia di fan. Da qualche anno, però, si vede pochissimo in tv perché ha preferito fare scelte diverse.

La bella Rossella è stata molto apprezzata grazie alle sue bellissime apparizioni televisive, ha ricoperto ruoli come opinionista, insegnante di danza e conduttrice. Ma ultimamente ha deciso di dedicarsi alla radio.

Rosella Brescia, cosa fa oggi

Rossella nasce a Martina Franca (Taranto) nel 1971. Appassionata di danza e spettacolo, la Brescia fa il suo esordio in televisione negli anni ’90. Appare infatti nel programma “Tutti a casa” condotto da Pippo Baudo. Divenne subito uno dei personaggi più amati dai telespettatori.

In quegli anni condusse e partecipò a programmi come “Buona domenica”, “Colorado” e “Amici”. La bella Rossella si è distinta grazie alle sue meravigliose prestazioni da ballerina. La danza, infatti, è la sua più grande passione.

Conduttrice di successo, ha sempre riscosso grandissima simpatia da parte del pubblico, grazie alla sua semplicità e bellezza. Oggi Rossella Brescia ha 49 anni ed è molto attiva sui social, dove condivide spesso le sue passioni come il ballo, il calcio e il buon cibo.

Dal 2016, ha messo da parte la tv per lavorare in radio. Conduce infatti il programma “Tutti pazzi per RDS” ed è anche un’imprenditrice. La bella Rossella, infatti, è proprietaria di una scuola di danza a Martina Franca, in Puglia.

La sua carriera prosegue anche sul palcoscenico. La Brescia si esibisce spesso a teatro, in alcuni spettacoli interpretati da lei. Proprio a teatro conosce l’ex professore di Amici Luciano Mattia Cannito, suo attuale compagno.