Avete mai visto dove abita Sabrina Ferilli? La casa meravigliosa nel cuore di Roma dell’attrice e conduttrice quasi 60enne.

L’abbiamo recentemente vista come giudice sia ad Amici che a Tú sí que vales, ma la carriera di Sabrina Ferilli è stata prevalentemente da attrice. Cresciuta a Fiano Romano, nella provincia di Roma, Sabrina inizia subito a recitare e prende parte a diversi film, tra cui Vietato ai minori, Diario di un vizio, Vite strozzate nonché diverse commedie.

Divisa tra cinema e serie televisive, in molti ricorderanno anche lo spogliarello effettuato dalla Ferilli per la vittoria del terzo scudetto della Roma, nel 2001; la squadra della capitale è nel suo cuore e non è strano quindi che, tutt’ora, risieda nella capitale. Avete mai visto dove abita l’attrice?

Sabrina Ferilli, casa da sogno nel cuore di Roma

Sabrina vive insieme al marito nel quartiere Prati, uno dei quartieri più eleganti della capitale; la coppia risiede in un meraviglioso attico che offre una vista magnifica su tutta Roma, dal Cupolone di Piazza San Pietro a Castel Sant’Angelo, fino al Vittoriano.

Come si intravede da alcune foto postate sui social dalla Ferilli, la casa è composta da un’ampia cucina illuminata da una finestra; uno spazio confortevole visto che, Sabrina, non ha mai nascosto la sua passione per la cucina.

L’ampio terrazzo è sicuramente il luogo più caratteristico dell’appartamento, abbellito con piante e fiori di cui l’attrice ama prendersi cura; il salotto invece è arredato su tonalità dal bianco al beige, che risaltano col parquet (messo a terra per tutto l’appartamento) e con i quadri di grande valore appesi alle pareti.

La Ferilli è sposata col noto manager d’azienda Flavio Cattaneo dal 2011, col celebre sì pronunciato in gran segreto a Parigi; mentre la moglie è impegnata in tv, Cattaneo ricopre il ruolo di Vice-Presidente di Nuovo Trasporto Viaggiatori – Italo.