Il conduttore Mediaset Paolo Bonolis ha un figlio, Stefano. Avete mai visto il giovane? Praticamente identico a suo padre. Ecco chi è e cosa fa nella vita.

Vita privata di Paolo Bonolis

Lui è uno dei conduttori più amati del panorama televisivo italiano, amatissimo dal grande pubblico al timone di alcuni dei più grandi successi del piccolo schermo nostrano. Stiamo parlando del conduttore Mediaset Paolo Bonolis. Oggi il presentatore di Avanti un altro è legato sentimentalmente dal 1997 con l’imprenditrice Sonia Bruganelli: i due sono convolati a nozze nel 2002 ed hanno tre figli: Silvia, Davide e Adele. Bruganelli debutterà nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, in qualità di opinionista, insieme ad Adriana Volpe. Bonolis, invece, lo ritroveremo la domenica sera con il suo Avanti un altro – Pure di sera. Recentemente, infatti, il conduttore ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con Mediaset per una cifra – secondo le ultime indiscrezioni – vicina ai 10 milioni di euro.

Ma prima di conoscere Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis era convolato a nozze con la psicologa statunitense Diane Zoeller, nel 1983. I due hanno avuto due figli, Stefano e Martina. Il loro matrimonio è finito nel 1988. Oggi parliamo di Stefano, lo avete mai visto? Il giovane è identico a suo padre. Tra i due il rapporto, per un determinato momento non è stato idilliaco. Come ha spiegato lo stesso conduttore: “L’ho perso, l’ho ritrovato. Stefano è nato in un periodo in cui non mi sentivo ancora appagato dalla vita. Ecco perché non ho saputo rinunciare alle mie esigenze. Oggi siamo vicini. Stefano è cresciuto libero, molto generoso, buono”.

Chi è Stefano Bonolis

Oggi 36enne, Stefano Bonolis vive negli Stati Uniti, a New York, dove ha sposato Candice Hansen. Il giovane è cresciuto in America per poi tornare in Italia. Per un periodo ha avuto una relazione con Paola Caruso, protagonista del programma Avanti un altro nelle vesti di bonas.

Stefano e papà Paolo sono praticamente identici ed oggi sono più uniti che mai. Il giovane ha un ottimo rapporto anche con Sonia Bruganelli. Al momento non abbiamo informazioni in più sul lavoro che svolge.