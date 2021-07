L’ultras conosciuto come il Brasiliano compie gesti folli durante una notte a Ponza. Poi si scusa sui social ma dichiara di essere stato derubato: “questi infami. Meditate su chi è stato.”

La notte tra il 24 e il 25 luglio, Massimiliano Minnocci, meglio conosciuto come il Brasiliano, ha creato scompiglio sull’isola di Ponza. L’ultras conosciutissimo sui social, durante una serata all’insegna di alcol e amici, si è scagliato contro la gente che passava, creando dei danni anche alle auto lì sostate. Dopo essersela presa con i passanti, Minnocci si è imbattuto ed è stato violento anche contro alcuni agenti dei Carabinieri che, a giudicare da ciò che riporta l’uomo, non erano in divisa, bensì in borghese.

Il Brasiliano, trovato anche in possesso di uno sfollagente, è stato arrestato e dopo aver passato la notte in caserma è stato rilasciato con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, e ovviamente gli è stato chiesto di allontanarsi dall’isola di Ponza immediatamente e di non tornare per i prossimi tre anni. Dopo l’accaduto Massimiliano Minnocci torna sui social e pubblica sul suo profilo Instagram una storia e un video in cui racconta i fatti, dal suo punto di vista.

Il Brasiliano chiede scusa, ma…

A qualche ora dall’accaduto il Brasiliano, una volta rilasciato e allontanato da Ponza, condivide con i suoi followers una ig stories in cui si scusa per il suo comportamento. Scuse molto brevi, dal momento che l’ultras, dopo aver scritto “mi limito soltanto a chiedere scusa agli abitanti di Ponza, però…“, inizia a spiegare di essere stato derubato dei suoi (costosi) affetti tra cui un marsupio di Fendi, la mascherina di Louis Vuitton e un paio di occhiali Ray Ban. Il suo messaggio si conclude con “questi infami hanno avuto tutto il tempo del mondo, perciò meditate su chi è stato” lasciando intendere che a derubare il Brasiliano siano stati proprio gli agenti dei carabinieri.

Oltre alla storia Instagram, l’influencer e ultras della Roma ha pubblicato un video IGTV di 6 minuti, in cui spiega ciò che è successo. Ovviamente la versione raccontata è la sua versione dei fatti. Il video, estrapolato da una diretta fatta dal Brasiliano poco prima, inizia con le premesse dell’uomo che si dichiara pulito dalla droga da un anno e che ammette essere stato probabilmente un po’ ubriaco: “forse ho esagerato, io non reggo l’alcol. Mi sono bevuto tre amari e mi ero leggermente innervosito.” Nel video Minnocci spiega che i Carabinieri a cui ha fatto resistenza non erano in divisa, ma in borghese e che non è affatto vero che ha aggredito dei passanti alla cieca, come qualcuno ha voluto insinuare.

Tra le altre cose, Minnocci parla dello sfollagente in suo possesso, ammettendo di aver sbagliato ad averne uno siccome “è pur sempre un’arma e non si gira con le armi” ma, come spiega l’uomo, da quando una volta è stato aggredito, lo porta con sé per difendersi: “Io non sono amatissimo, lo sfollagente non si dovrebbe portare, ovvio, ma quando cammino con lo sfollagente è perché sto difendendo la mia persona e soprattutto mia moglie. Ho veramente paura per la sua incolumità.”

