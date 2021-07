Figlio dell’attore Raoul Bova, conoscete Alessandro Leon, secondogenito dell’amato attore? Ecco chi è e cosa fa nella vita.

Vita privata di Raoul Bova

Lui è uno degli attori più amati dal grande pubblico, protagonista di fiction e pellicole di grandissimo successo. Nonché, acclamato sex symbol. Stiamo parlando di Raoul Bova. L’attore ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Oggi, come sappiamo, Bova vive una bellissima storia d’amore con l’attrice, modella ed influencer spagnola Rocio Munoz Morales, iniziata nel 2013. I due si sono conosciuti sul set del film Immaturi – Il viaggio. La coppia ha due figli: Luna, nata nel dicembre del 2015 e Alma, nata nel novembre del 2018. Prima di conoscere Morales, Bova è stato sposato con la veterinaria Chiara Giordano. I due sono convolati a nozze nel 2000 ed hanno avuto due figli: Alessandro Leon, nato nel 2000 e Francesco, nato nel 2001.

Abbiamo recentemente visto Francesco, il secondogenito di Raoul Bova, complice di uno scherzo ordito da Le Iene nei confronti dell’attore. Ma avete mai visto Alessandro Leon? Ragazzo bellissimo è appassionato d’arte. Recentemente il giovane ha organizzato una mostra d’arte, un debutto a cui hanno chiaramente presenziato i suoi genitori. Chiara Giordano, in un post pubblicato sul suo account Instagram, ha scritto con orgoglio: “Tutti insieme alla mostra del nostro artista del cuore. Oggi con le tue opere, dipinti, sculture e pensieri ci hai emozionato!”.

Il Bova papà

L’attore è un papà molto presente per i suoi figli. Raoul Bova e Chiara Giordano sono rimasti in ottimi rapporti. Bova, non ha certo fatto mancare il suo sostegno durante la partecipazione di Giordano ad Amici Celebrities.

In una recente intervista Raoul Bova ha parlato dei suoi figli: “Non vogliono fare i raccomandati. Fino a qualche tempo fa non volevano nemmeno che si sapesse chi era il papà. I miei figli non sanno cosa faranno da grandi”. E ancora: “Gli ho spiegato che, anche se vivono in una condizione agiata, un giorno la madre e io non ci saremo più. Dovranno pur fare qualcosa per guadagnarsi da vivere.”