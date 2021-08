Vi ricordate di Garrison Rochelle? Svelato perché il coreografo e ballerino statunitense lasciò il ruolo di insegnante ad Amici.

Di Amici si ricordano specialmente i concorrenti, giovani talenti che spesso vengono lanciati nel mondo dello spettacolo ed hanno brillanti carriere, ma del talent show di Maria De Filippi fanno, e hanno fatto parte, anche illustri insegnanti.

Tra questi non si può non menzionare Garrison Rochelle, pseudonimo di Freddy Dani; il coreografo e ballerino statunitense ha fatto parte, nei due ruoli, di famosi musical statunitensi, che lo hanno portato in Europa.

Dal 2001 al 2018 è stato insegnante di danza moderna proprio ad Amici, diventandone una colonna portante; ma cosa ha causato l’addio di Garrison al talent?

Garrison Rochelle, svelati i motivi dietro al suo addio ad Amici

A distanza di tre anni dall’addio, è stata fatta finalmente chiarezza circa la separazione fra l’insegnante e il programma dopo diciotto anni di collaborazione; il pubblico lo ricorda con grande affetto, sia per le sue qualità artistiche sia per la sua grande personalità.

Stando a quanto rivelato dallo stesso coreografo in una recente intervista con Verissimo, la decisione è stata presa in accordo con Maria De Filippi; confrontandosi anche con la conduttrice, Garrison ha così deciso in totale libertà, e senza pressione, di voltare pagina e iniziare nuove avventure lavorative.

La decisione è stata sofferta ed è stato frutto di una riflessione durata diversi anni; l’addio poteva concretizzarsi già prima, ma il coreografo non si riteneva del tutto pronto a separarsi dal programma.

Nonostante non sia stato più nella squadra degli insegnanti comunque, Garrison ha rivelato di aver comunque continuato a curare delle coreografie per le puntate pomeridiane del programma; come insegnante invece, è stato sostituito dal coreografo Timor Steffens.

Al momento, dopo Amici, Garrison continua ad insegnare in stage tra Italia ed Europa, continuando a fare il lavoro che ama da sempre.