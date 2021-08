Siamo abituati a vederla con una lunga chioma bionda, ma la nota conduttrice Ilary Blasi ha deciso di cambiare look.

La nota conduttrice e showgirl Ilary Blasi sfoggia da anni il medesimo look: lunga e folta chioma bionda, a volte mossa, altre liscia, a volte sciolta e altre raccolta in un’elegante coda di cavallo. E’ dai tempi delle Letterine – occasione in cui conobbe la sua attuale migliore amica Silvia Toffanin – che siamo abituati a vederla del colore de grano. Quello stesso bellissimo biondo di cui anche il marito Francesco Totti è dotato, la coppia l’ha poi passato anche ai figli Chanel, Isabel e Cristian.

Ma recentemente, su Instagram, è stata pubblicata una foto della conduttrice con un look totalmente diverso.

Ilary Blasi, mora per una notte

Ilary Blasi ha scelto di diventare una bella mora per una notte, recentemente ha partecipato ad una festa sulla spiaggia insieme al marito e, in quell’occasione, la conduttrice ha deciso di indossare una parrucca lunga e scura.

Look totalmente diverso quindi per la bellissima Ilary, la quale è solita giocare con particolari parrucche in diverse occasioni. Il suo viso delicato con labbra carnose e dolce nasino all’in su, le permette di sfoggiare qualsiasi tipologia di capello senza mai risultare ridicola.

Durante una delle puntate del Grande Fratello Vip – edizione 2018-2019, nella puntata dell’8 novembre – Ilary Blasi sconvolse il pubblico da casa, presentandosi in studio con un moderno caschetto castano scuro. I telespettatori rimasero a bocca aperta, soprattutto perché, inizialmente, nessuno pensò si trattasse di una semplice parrucca.

Anche in quell’occasione la moglie di Totti dimostrò come il suo viso si riesca ad adattarsi a qualsiasi cambio di look, anche quelli più repentini ed estremi. Chissà se un giorno Ilary Blasi non deciderà, per davvero, di abbandonare per sempre il suo biondo platino per un intenso castano color cioccolato.