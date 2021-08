Si erano conosciuti all’interno del programma e la loro storia d’amore era proseguita a gonfie vele. Ora però, i due si sono detti addio.

La prima versione “vip” del Grande Fratello ebbe un incredibile successo, tanto che Mediaset decise di produrre altre stagioni, fino ad arrivare alla sesta edizione che uscirà questo autunno. Nel 2017 il GFVip vide il crearsi di innumerevoli legami, ma soprattutto, il programma permise a quattro concorrenti di innamorarsi follemente.

Furono due le coppie che si formarono nella prima edizione del GFVip: quella formata da Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser e quella di Luca Onestini e Ivana Mrazova.

Ora, una delle due coppie si è detta per sempre addio.

La forte amicizia nata nella casa del GFVip

Nella casa del GFVip si creò un bellissimo trio di amici, formato da Ivana Mrazova, Giulia De Lellis e Luca Onestini. I tre concorrenti crearono un forte legame e si sostennero a vicenda nel periodo di permanenza della casa. Uno dei momenti più difficili è legato proprio all’ex tronista Luca Onestini, il quale venne lasciato in diretta dalla fidanzata Soleil Sorge (da lui scelta durante Uomini e Donne). Appresa la notizia del presunto tradimento di Soleil con Marco Cartasegna, ai danni di Onestini, le due amiche decisero di stare vicino il più possibile al coinquilino, esprimendogli tutta la solidarietà possibile.

Luca Onestini decise, nonostante la brutta notizia, di rimanere all’interno della Casa e, lasciatosi alle spalla l’amara delusione, si avvicinò moltissimo alla modella Ivana Mrazova.

All’interno della casa sembrava che tra i due ci fosse solo una semplice amicizia, anche se la De Lellis, più di una volta, aveva confidato all’amica di notare un certo feeling tra i due (sempre negato con un certo imbarazzo).

La prima edizione del GFVip si concluse con la vittoria di Daniele Bossari e così le luci della casa più spiata d’Italia si spensero.

Fu pochi giorni dopo, che Luca Onestini e Ivana Mrazova annunciarono di essersi ufficialmente fidanzati. Ora però, qualcosa è cambiato.

Luca ed Ivana si sono lasciati!

E’ stato l’ex tronista Luca Onestini ad annunciare sui social, dopo ben quattro anni di relazione, la fine della sua storia con la modella Ivana Mrazova. Da tempo ormai, i fan della coppia avevano notato un certo distacco tra i due, soprattutto nel tragico momento della morte del padre di lei, occasione in cui Onestini raggiunse il fratello in Spagna (Gianmarco Onestini stava partecipando a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei famosi). Il gesto lasciò il web senza parole e Luca venne considerato un insensibile per il fatto di non aver supportato Ivana in un momento così difficile.

Ora tutto è stato chiarito, Luca ha comunicato poche ore fa sui social la rottura definitiva con Ivana: “Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò con un sorriso” – ha dichiarato l’ex tronista – “ci abbiamo provato e riprovato […] ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade devono dividersi”.

Da parte di Ivana tutto tace. Chissà se dovremo aspettarci una replica dall’ormai ex fidanzata di Onestini.

