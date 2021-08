Ieri notte un incidente stradale nel ragusano coinvolge due automobili e un ragazzo di 28 anni perde la vita nello schianto. La mattina dopo avrebbe dovuto sposarsi

Non arriverà mai all’altare purtroppo Hassen Tkouri il ragazzo di 28 anni che ieri ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla strada Provinciale 87 che da Acate conduce a Macconi. Lo schianto è avvenuto tra l’automobile del ragazzo e un’altra auto con a bordo un’intera famiglia di cinque persone: madre padre e tre figli; i più piccoli di 3 e 10 anni non hanno riportato ferite gravi mentre per la figlia maggiore di 15 anni la prognosi è di 30 genitori. Lievemente feriti anche i genitori di 43 e 41 anni che sicuramente non dimenticheranno facilmente questa notte.

La famiglia viaggiava a bordo di una Ford Fiesta mentre il ragazzo stava tornando dal suo addio al celibato a bordo della sua BMW quando, per dinamiche ancora da chiarire, le due autovetture sono entrate in collisione. L’ incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte e lo schianto tra le due auto è stato fatale per il 28enne; solo lievemente feriti fortunatamente i passeggeri della Ford. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 insieme alla Polizia e ai Vigili del Fuoco per cercare di salvare il ragazzo, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. I passeggeri della Ford Focus sono stati invece estratti dalle lamiere dell’auto feriti e sono stati trasportati poi a Vittoria per i primi controlli. La figlia maggiore è stata ricoverata all’ospedale Guzzardi di Vittoria con una prognosi di 30 giorni mentre per i suoi genitori la prognosi è di 8 giorni. La giovane vittima era di origini tunisine e avrebbe dovuto prendere un aereo la mattina seguente per tornare in Tunisia e rincontrare la sua amata all’altare, lavorava in Sicilia come bracciante da diversi anni ed era residente a Vittoria. Continua a crescere il numero di incidenti stradali mortali del 2021, nemmeno due giorni fa a Cosenza hanno perso la vita in strada tre giovanissimi.