Alessia Marcuzzi stratosferica: il vestito è strettissimo e scopre le curve – VIDEO

Alessia Marcuzzi ha pubblicato un video su Instagram che ha mostrato la sua forma fisica straordinaria. Follower scatenati e pazzi di lei

La conduttrice de Le Iene ha scatenato il web con un video che ha messo in evidenza le sue curve bollenti e la sua sensualità. Immagini da bollino rosso quelle pubblicate sulla sua pagina Instagram che hanno fatto rapidamente il giro del web. Il riferimento è alla puntata del programma di inchiesta in onda ieri. Pochi secondi dove ha letteralmente fatto impazzire tutti i follower, mostrando la sua forte carica sexy che praticamente ha mandato Instagram in tilt. Non è la prima volta che le accade. Infatti la moglie di Paolo Calabresi a 48 anni resta una donna attraente e seducente. Che riesce a far perdere la testa soprattutto nelle sue apparizioni sui social. Nelle scorse settimane tanti i suoi post che hanno raggiunto numeri record in termini di like e commenti, anche per motivi di gossip. Parliamo della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con tante voci che avevano fatto allusioni all’amicizia tra la conduttrice ed il ballerino campano.

Notizie ovviamente respinte dai diretti interessati. Alessia Marcuzzi ha confermato la sua forte amicizia con Stefano, ma allo stesso tempo ha respinto tutti i gossip che si erano fermati sul suo conto. Lei e Paolo Calabresi vanno avanti con grande amore, anche se la conduttrice riesce a scatenate in tutte le sue apparizioni pubbliche la passione dei follower. Nell’ultimo video è stata davvero irresistibile. Con immagini di pochi secondi ha mostrato prima le sue gambe in un vestito aderente. Poi si è esibita in un balletto sensuale che ha fatto perdere la testa a tutti i follower. Video che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi dopo lo straordinario successo che ha ottenuto sui social. Anche per voi la conduttrice è una delle vostre preferite?