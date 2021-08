Alba Parietti, avete mai visto la sua casa ad Ibiza? Dimora da sogno

Avete mai visto la casa di Alba Parietti ad Ibiza? La dimora da sogno in Spagna della showgirl, conduttrice ed ex-attrice.

Alba Parietti la conosciamo ormai da diversi anni; la bella showgirl e conduttrice ha iniziato addirittura come cantante, per poi recitare a teatro e al cinema ed entrare poi nel mondo della televisione.

Innumerevoli sono le presenze ai programmi televisivi, tra conduzioni e presenze come opinionista; in quest’ultima veste la ricordiamo anche all’Isola dei Famosi, sia nell’edizione Rai (nel 2011) sia in quella Mediaset su Canale 5 (nel 2019).

Alba da quarant’anni contribuisce ad alimentare l’industria dello spettacolo del nostro paese, ma avete mai visto la sua casa in Spagna, nello specifico ad Ibiza? Dimora da sogno.

Alba Parietti, la casa da sogno ad Ibiza

L’isola delle Baleari è una celebre meta per le vacanze di diversi Vip, ma la bella Alba, sessantenne, ha deciso di comprarsi lì direttamente una casa. Proprio nelle ultime settimane, sui social, la Parietti ha dichiarato di aver passato alcuni giorni nella sua casa spagnola.

Grazie agli scatti su Instagram, abbiamo potuto ammirare parte di questa dimora da sogno della showgirl nell’isola delle Baleari; l’arredamento e i dettagli dell’appartamento sono curati nei minimi particolari, e il patio fuori insieme ad alcuni altri spazi all’aperto danno direttamente sul mare.

La Parietti (che a sessant’anni ancora incanta in costume e strappa gli apprezzamenti di diversi ammiratori) non ha mai nascosto il suo amore per l’isola, tanto che appunto è arrivata addirittura a comprarsi questo appartamento, in cui “fuggire” per trascorre giornate di relax con uno scorcio mozzafiato.

Come vicina di casa in Spagna la Parietti ha un’altra showgirl nota in Italia, Paola Barale; le due sono partite insieme ed hanno trascorso alcuni momenti rilassanti, scattandosi foto che le ritraggono come Thelma e Louise, protagoniste dell’omonimo film degli anni ’90.