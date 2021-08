Nell’edizione di Amici del 2019-2020, il ballerino Valentin aveva creato un certo scompiglio. Ecco com’è ora, irriconoscibile.

Abbiamo conosciuto Valentin Alexandru Dumitru nell’edizione del 2019-2020 di Amici, la sua presenza creò un certo scompiglio, tanto che fu la stessa Maria De Filippi ad “invitarlo” a lasciare per sempre il palco del serale.

Valentin, specializzato nei balli latino-americani, ricevette inizialmente un grande affetto da parte del pubblico, soprattutto per la sua indiscutibile bravura. Con il passare delle puntate però, il ballerino rumeno cominciò ad avere degli atteggiamenti che, non solo infastidivano i telespettatori da casa, ma toccavano profondamente anche la conduttrice del programma.

Diventò virale il video che lo riprendeva mentre insultava Francesca Tocca in sala prove. Valentin inveiva contro la ballerina professionista dicendole: “hai le scoreg*** nel cervello”.

LEGGI ANCHE —> Emanuele Filiberto di Savoia, avete mai visto la moglie? Chi è la compagna del giudice di Amici

Gli atteggiamenti da divo del ballerino spinsero Maria De Filippi a cacciarlo dal programma durante le ultime puntate del serale. Così Valentin, con la coda tra le gambe, sparì definitivamente dietro le quinte e lasciò gli studi Mediaset.

La storia d’amore con Francesca Tocca

Nonostante l’abbandono del programma, si continuò a parlare di Valentin ancora per parecchi mesi: a lui venne data la colpa della separazione tra la ballerina professionista Francesca Tocca e l’ormai ex marito Raimondo Todaro – che vedremo presto nella scuola Amici come professore.

Nell’estate del 2020, dopo la fine del serale, i due ballerini confessarono di essersi innamorati durante le prove per il programma e di aver intenzione di continuare la loro storia d’amore nonostante tutto e tutti.

La relazione tra Valentin e Francesca però, durò davvero molto poco, appena qualche mese e sui social la Tocca comunicò la fine della sua storia con Dumitru.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne, ricordate Valentina Autiero? Ecco come si mantiene oggi

Valentin, com’è diventato oggi

E’ passato un anno e mezzo dalla sua ultima apparizione in tv e Valentin appare praticamente irriconoscibile. Il ballerino continua a dedicarsi a quella che è la sua più grande passione, ma nel corso del tempo ha modificato dieta ed allenamento e questo gli ha permesso di ingrossare notevolmente la massa muscolare. Oggi, Valentin appare evidentemente più grosso e definito e, nel suo ultimo post di Instagram, ha ricevuto moltissimi complimenti dai suoi fan e dalle followers.