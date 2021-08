Il parrucchiere Federico Fashion Style ormai è diventato un punto fermo per moltissimi vip della tv, ma quanto costa una messa in piega?

Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, è nato ad Anzio il 5 ottobre del 1989. Ha sviluppato la passione per il mestiere fin da piccolo: all’età di cinque anni si divertiva a creare acconciature per le sue bambole e all’età di soli 13 anni iniziò a lavorare per un barbiere della zona. Dopo aver compreso che era quella la strada che voleva seguire, decise di lasciare gli studi e dedicarsi totalmente alla sua passione.

In pochissimo tempo, il suo talento gli ha permesso di creare quella che ora è una vera e propria azienda: ha aperto il suo primo salone ad Anzio e poi non si è più fermato, arrivando fino a Milano in Corso Como e in Sardegna.

Conquistando un successo dopo l’altro è riuscito ad aprire, recentemente, ben altri tre saloni: uno in Piazza di Spagna, uno a Roma Eur e uno a Napoli.

Ma quanto costa una messa in piaga dal mago dei capelli? I prezzi sono da capogiro.

LEGGI ANCHE —> Giorgio Manetti, l’ex di Gemma Galgani ha spiccato il volo: l’annuncio del “gabbiano” di Uomini e Donne

Prezzi folli da Federico Fashion Style

Scegliere Federico Fashion Style come parrucchiere è un po’ come scegliere di andare da Carlo Cracco a cena, bisogna mettersi l’anima in pace e tirare fuori il portafoglio.

Il parrucchiere 32enne è infatti uno dei più pagati nel campo: il classico Shatushda (un tipo di tinta graduale – dal colore più scuro al più chiaro) può costare dai 180 ai 230 euro; il taglio fatto proprio da Federico viene 48 euro e una decolorazione va dai 90 ai 140 euro. Ma niente paura, in realtà, se una/o di voi volesse togliersi uno sfizio potrebbe optare per uno shampoo e piega a “soli” 35 euro oppure una speciale acconciatura a “soli” 70 euro.

Insomma, il salone di Federico Fashion Style non è proprio per tutti, ma cosa possiamo aspettarci dal parrucchiere dei vip della televisione italiana?

Sono moltissimi i personaggi dello spettacolo che si affidano a Federico, da Tina Cipollari a Valeria Marini, ma anche tante ex partecipanti di Uomini e Donne, tra cui Giulia De Lellis, Alessia Cammarota, Giulia Latini, Soleil Sorge e così via.

LEGGI ANCHE —> Valeria Marini e Gianmarco Onestini dormono nella stessa camera. E finiscono tutti intossicati

Bisogna però sottolineare come il successo di Federico non sia sceso dal cielo: dall’età di 13 anni si è tirato su le maniche e si è dato da fare per realizzare il suo sogno più grande e possiamo dire che ci sia riuscito brillantemente.

Il suo prossimo obiettivo? Aprire un salone a Dubai!