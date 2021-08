Emanuele Filiberto di Savoia, avete mai visto la moglie? Chi è la compagna del giudice di Amici

Emanuele Filiberto di Savoia esiliato dall’ Italia, nella quale è potuto rientrare solo nel 2002, è l’ unico figlio dell’ ultima dinastia dei reali italiani.

Emanuele è nato a Ginevra e cresciuto in Svizzera a causa dell’ esilio previsto dalla Costituzione che ha dovuto subire in qualità di discendente maschio della famiglia reale. Nel 2002 ha potuto far ritorno in Italia e da questo momento abbiamo imparato a conoscerlo.

L’ ultimo erede ha poco del “reale” tipico nel comune immaginario: è un ragazzone mite, umile, dal viso angelico e soprattutto attratto dal piccolo schermo comparendo in diversi programmi.

Nel 2009 ha partecipato come concorrente nel 2019 a Ballando con le stelle, ha debuttato a Sanremo con la canzone “Italia amore mio” guadagnando il secondo posto e ha partecipato All’ Isola dei famosi e a Pechino Express.

Ultimamente, poi, ha ricoperto il ruolo di giudice ad Amici, il programma condotto da Maria de Filippi e trasmesso su canale 5, a fianco del cantante Stash e Stefano De Martino.

Il reale ha anche tentato di immettersi in politica con un proprio movimento che però non ha avuto fortuna. Accantonata l’ esperienza si è concentrato maggiormente sulla propria vita privata assieme alla sua Clotilde.

Chi è Clotilde Courau, la moglie di Emanuele Filiberto

Galeotto fu un incontro organizzato da un altro reale: a presentare l’ erede di casa Savoia a Clotilde Courau pare sia stato proprio il principe Alberto di Monaco a sua volta sposato con Charlene.

Clotilde nella vita è un’ attrice francese, la quale dopo un lungo corteggiamento da parte di Emanuele, che ne era rimasto da subito folgorato, ha ceduto all’ amore. La coppia si sarebbe sposata nel 2003.

Oggi abitano a Montecarlo, nel cuore del Principato di Monaco insieme ai figli: Vittoria Luisa, nata nello stesso anno del matrimonio e Luisa nata nel 2006. Anche Clotlde vanta origini nobili.

Essa è infatti figlia di un ingegnere e di Catherine Du Pontavice, un’ insegnante erede di una nobile famiglia francese. Ha vissuto l’ infanzia tra l’ Egitto e il Benin per via del lavoro del padre, ma a 16 anni ha deciso di spiccare il volo.

La giovane avrebbe abbandonato gli studi per seguire il sogno della recitazione, scelta che con il tempo le ha dato ragione.