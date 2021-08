Il noto cantante napoletano, pronto a diventare papà per la quinta volta, ha deciso di omaggiare la compagna con un lussuoso regalo.

E’ evidente ormai che il noto cantante napoletano sia ufficialmente andato avanti. Lasciatosi alle spalle la lunga storia d’amore con la collega Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio è già pronto a mettere su famiglia con la 28enne Denise Esposito.

L’indiscrezione è uscita qualche settimana fa, il cantante è pronto a diventare padre per la quinta volta e, per omaggiare la nuova compagna, ha deciso di farle un regalo molto costoso.

Gigi e Denise, a breve diventeranno genitori

E’ la 28enne Denise Esposito ad aver conquistato il cuore di Gigi D’Alessio. La fortunata è una studentessa napoletana di Giurisprudenza, è lontana dal mondo dello spettacolo e il suo sogno più grande è quello di diventare avvocato.

Gigi e Denise stanno insieme da circa un anno e mezzo – il cantante si era separato ufficialmente da Anna Tatangelo nel 2020 – e sono inseparabili: “Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione”.

L’annuncio della gravidanza, in realtà, non è mai arrivato. La scoperta è avvenuta solo perché un paparazzo è riuscito a “beccarli” insieme in vacanza, immortalando il pancione. Nonostante la lieta novella sia ormai trapelata, tutto tace da ambe le parti.

Pare però, che il buon vecchio Gigi sia davvero euforico per l’arrivo del nascituro, ha infatti deciso di omaggiare la nuova compagna con un bellissimo anello di brillanti, in onore del loro amore e della famiglia che stanno costruendo.

Anna Tatangelo, appresa la notizia, non ha reagito proprio benissimo – secondo il settimanale Chi – la cantante avrebbe sofferto il fatto che l’ex compagno sia andato avanti così velocemente e che stia addirittura diventando nuovamente padre. Del resto, come biasimarla? La loro storia d’amore è durata praticamente vent’anni e i due si erano separati appena un anno e mezzo fa.