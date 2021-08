Nicolò Scalfi fu il campione indiscusso di Caduta Libera. A qualche anno dalla sua ultima partecipazione appare totalmente cambiato.

Nicolò Scalfi fu il campione indiscusso di Caduta Libera, programma condotto da Gerry Scotti, dall’ottobre 2018 fino a luglio 2019. Il giovane lombardo, originario di Brescia, riuscì a vincere la somma di 760 mila euro in gettoni d’oro.

La sua presenza a Canale 5 lo rese immediatamente famoso e il record di vittorie si può dire che l’abbiano confermato come campione indiscusso nella storia del programma.

Ma com’è ora il campioncino di Caduta Libera?

Nicolò è cresciuto ed appare molto cambiato

Quando aveva partecipato al programma aveva appena 20 anni, ora qualche anno è passato ed è evidente che il piccolo Scalfi sia incredibilmente cresciuto.

Con i soldi vinti a Caduta Libera, Nicolò ha raccontato di aver fatto un bellissimo viaggio a Barcellona, di aver investito i suoi soldi negli studi e di aver comprato una cucina nuova alla sua mamma.

Il successo conquistato su Canale 5 ha influenzato anche la sua vita sentimentale, al giornale Tv sorrisi e canzoni ha rivelato: “prima di diventare famoso per me era obbligatorio farmi avanti con le ragazze […] poi hanno cominciato loro a farlo e mi sono adagiato un po’”.

Nicolò ha inoltre dichiarato di non essere fidanzato attualmente, il suo tempo è tutto per gli amici e per lo studio. Scalfi frequenta la facoltà di Lettere Moderne per l’Editoria presso l’Università Cattolica di Brescia.

Nonostante il successo a Caduta Libera, in realtà la sua vita non è cambiata molto: vive ancora con i genitori, incide canzoni e vive una normale quotidianità – con “qualche” soldo in più.