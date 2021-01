Gerry Scotti, la notizia che lo rende felice: il conduttore è diventato nonno

Gerry Scotti è diventato nonno: la notizia è stata data dal settimanale “Gente” che ha raccontato la grande gioia per il conduttore

Non è stato un anno facile per il celebre conduttore, con il 2020 che anche per lui non ha regalato particolari gioie, se non quelle lavorative. Infatti le sue trasmissioni hanno ottenuto numeri importanti, anche con la comparsa dell’emergenza Coronavirus e dello stravolgimento di tutto quello che ruota intorno allo spettacolo televisivo. Parliamo di distanze di sicurezza e di assenza di pubblico, elementi che hanno reso surreale l’atmosfera di tantissimi programmi che si basavano proprio sull’alchimia con il pubblico in studio per avere una presa maggiore sui telespettatori a casa. Con il passare dei mesi il conduttore ha tenuto botta, è andato avanti ottenendo anche dei numeri importanti nonostante le difficoltà ed il periodo non facile. Ma prima della conclusione il 2020 ha ‘regalato’ una brutta sorpresa al conduttore lombardo. Che però ha avuto la forza e la volontà si uscire al meglio dalla battaglia che ha combattuto.

Gerry Scotti ha condotto le sue trasmissioni senza problemi. Tra queste c’è stata anche quella di Tu si que vales, il programma che lo ha visto giudice di talenti insieme a Maria De Filippi Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Nel programma la partecipazione di Sabrina Ferilli e Benen Rodriguez. Proprio durante le puntate finali del programma, il conduttore ha scoperto la sua positività al Coronavirus. Contagio che non lo ha risparmiato e che gli ha fatto trascorrere dei giorni poco felici. Ma per fortuna le cose sono andate per lui per il verso giusto, con la guarigione ed il ritorno in studio per le finali del programma del talenti. Il 2020 si è chiuso con una bella notizia per lui. Infatti il conduttore è diventato nonno: infatti, secondo l’indiscrezione del settimanale “Gente”, il 15 dicembre sarebbe nata la piccola nipotina Virginia, frutto dell’amore tra Edoardo, figlio del conduttore, e la moglie Ginevra. Gli speciali auguri da parte di noi tutti al conduttore.