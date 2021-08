Da mesi ormai si vociferava che la cantante avesse ritrovato l’amore. Ecco qualche dettaglio in più sul suo misterioso fidanzato.

Sembra che ormai la nota cantante Anna Tatangelo, abbia dimenticato definitivamente l’ex compagno Gigi D’Alessio.

La storia d’amore tra i due cantanti durò per ben 13 anni. I due superarono non poche difficoltà e pregiudizi, causati prevalentemente dalla loro enorme differenza di età (quando si conobbero lui aveva 39 anni e lei appena 19) e soprattutto dal fatto che D’Alessio era sposato con Carmela Barbato, con cui aveva la bellezza di tre figli.

LEGGI ANCHE —> Gigi D’Alessio, ricordate l’ex moglie Carmela? Eccola oggi, com’è diventata e cosa fa

Le critiche non si placarono, tanto che quando Anna Tatangelo ritirò il premio al Teatro dell’Ariston per la canzone “Il mio amico”, il pubblico di Sanremo trovò squallida la sua dichiarazione d’amore al suo Gigi ed incominciò a ricoprirla di fischi e insulti.

Nonostante ciò, la coppia formata da Anna e Gigi durò per oltre 13 anni e il loro grande amore portò anche la nascita del figlio Andrea, nel 2010. Purtroppo però, non tutte le favole hanno un lieto fine: nel 2017 iniziò una crisi profonda che portò poi alla rottura definitiva nel 2020.

Da allora, i due sono andati avanti: Gigi si prepara a diventare nuovamente papà al fianco della nuova compagna e la Tatangelo sta finalmente coltivando un nuovo amore con Livio Cori.

Chi è Livio Cori?

Livio Cori è un rapper e attore napoletano di 31 anni (tre anni in meno della Tatangelo). Originario dei Quartieri Spagnoli, ha iniziato a scrivere le sue canzoni nel 2005 a soli 15 anni. Deve il suo successo al singolo Tutta la notte, realizzato con la collaborazione del collega Ghemon.

Cori, inoltre, non si è limitato ad esplorare il panorama musicale: nel 2017 il rapper diventa anche attore nella famosa serie Gomorra, progetto nel quale Cori si è anche occupato della colonna sonora (la canzone Surdat).

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo, su Instagram la lettera al figlio: “Due anni pieni di cambiamenti”

Nel 2019 debutta sul piccolo schermo, partecipano al Festival di Sanremo al fianco di Nino d’Angelo, con la canzone Un’altra luce, classificandosi però all’ultimo posto. E’ proprio in quell’occasione però che Anna e Livio si sono conosciuti e il feeling fu tale che nella primavera dello stesso anno, la Tatangelo invitò il rapper sul palco del suo programma La fortuna sia con me – Tour.

Quello che sembrava fosse solo un rapporto lavorativo di stima e affetto, a quanto pare si è trasformato in qualcosa di più profondo: “Sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo” – aveva dichiarato la Tatangelo in una recente intervista a Belve.

LEGGI ANCHE —> Nino D’Angelo, avete mai visto la moglie? Ecco chi è il grande amore della sua vita