Sapete chi è la moglie di Nino D’Angelo? Ecco il grande amore del versatile cantatuore napoletano, famoso per il “caschetto” biondo.

Nel mondo di oggi, rimanere lontano dai riflettori è molto difficile; telecamere, paparazzi e social ci ritraggono continuamente, lasciando spesso la nostra immagine all’immortalità.

Leggi anche –> Caterina Balivo si mostra senza trucco e filtri: la conduttrice al naturale FOTO

Anche per quanto riguarda il mondo dei VIP però, non è stato sempre così; sicuramente, con molta meno tecnologia a registrare ogni nostro momento quotidiano, era molto più facile passare inosservati, specie per le famiglie delle celebrità.

Per questo, molto spesso ci viene difficile dare un volto a mariti o mogli di celebrità delle precedenti generazioni; vi siete mai chiesti chi è la moglie di Nino D’Angelo, il versatile cantautore identificato col tanto amato “caschetto” biondo?

Nino D’Angelo, chi è il suo grande amore: la moglie Annamaria Gallo

Quello che lega Nino e Annamaria è un amore d’altri tempi, nato ben lontano da cene di gala o programmi televisivi. Si sa poco della vita della donna, che ha comunque incontrato Nino giovanissima, all’età di 12 anni, ad una festa di matrimonio; al contrario lui, diciassettenne, era in procinto di diventare adulto.

Passa veramente pochissimo dal momento in cui scocca la scintilla fra i due; solo tre anni più tardi, i due convoglieranno infatti a nozze nel luglio del ’79; di fatto, Annamaria si sposa giovanissima, all’età di 15 anni, dopo essere rimasta incinta del primo figlio.

Da lì in poi, Nino continuerà la sua carriera come cantautore, cominciando anche a lavorare per il cinema e per il teatro, contribuendo alla produzione della tipica forma teatrale napoletana, la sceneggiata; al suo fianco anche il suocero, noto autore di musica locale.

Leggi anche –> Teresa Langella, volto sfigurato dalla chirurgia : “Il sole mi sta sciogliendo” | Foto

Annamaria, come facilmente intuibile vista la sua poca notorietà, non ha seguito il marito sotto i riflettori ed ha preferito prendersi cura dei figli e della famiglia; il suo amore ha però sempre supportato il cantautore, col nome di Annamaria che ricorre spesso nei suoi progetti (in molti ricorderanno la protagonista del film “Nu jeans e na maglietta”).