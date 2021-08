Teresa Langella, volto sfigurato dalla chirurgia : “Il sole mi sta sciogliendo” | Foto

L’ex di Uomini e Donne Teresa Langella è finita recentemente al centro dell’attenzione per alcune fotografie circolate in rete: ha esagerato con i ritocchini?

Teresa Langella, una tra i protagonisti di ‘Uomini e Donne’ più amati dal pubblico, si è mostrata sui social in maniera insolita, come mai si era mostrata prima. In tanti dopo aver visto le foto che circolano sul web l’hanno additata come eccessiva, per aver malamente abusato della chirurgia estetica. Ecco che cosa è successo.

Lei è molto conosciuta al pubblico di Canale 5 che ogni giorno segue il dating show più famoso di tutti: ‘Uomini e Donne’. Stiamo parlando di Teresa Langella, che grazie allo show di Maria De Filippi ha raggiunto una certa popolarità anche sui social. Non solo, grazie al programma ha trovato l’amore: la sua storia con Andrea Dal Corso, nata proprio all’interno di U&D, procede a gonfie vele. Teresa aveva fatto di tutto per poter attirare l’attenzione e conquistare il cuore dell’allora tronista e grazie alla sua tenacia e perseveranza è riuscita ad arrivare al proprio obbiettivo: alla fine Andrea ha ceduto e le ha detto sì. Sin da subito il pubblico si era affezionato alla coppia e oggi finalmente i due si frequentano ufficialmente, tanto da aver deciso di iniziare una convivenza, superando anche un momento di difficoltà che aveva messo la loro relazione a dura prova. Ma l’amore ha prevalso su tutto e, alla fine, insieme i due sono riusciti a ricucire i rapporti.

La loro relazione che dura ormai da anni non è l’unica cosa cosa che è cambiata e si è evoluta nel tempo: anche il viso della Langella negli anni ha subito visibili trasformazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tereѕa Langella (@teresalangella___)

Teresa Langella, eccesso di ritocchini?

Le ipotesi si sono fatte largo dopo che sono spuntate alcune fotografie in rete, provenienti da alcune Instagram Stories di selfie dell’influencer, scattati nella propria auto. Nelle fotografie il cambiamento mostrato è impressionante: zigomi pronunciatissimi e labbra a canotto ‘rovinano’ i lineamenti della bella 29enne. “Non mi toccare che già il sole mi sta sciogliendo“, scrive in didascalia. E così partono le polemiche.

Ma qualcuno dei fan più attenti si è accorto dell’intoppo. Gli scatti sotto accusa in realtà non ritraggono il vero volto dell’influencer: questo è stato modificato da un filtro Instagram, ed è stato oggetto di uno scherzo da parte di uno speaker di Radio 105. Insomma tutto è bene quel che finisce bene: Teresa non ha modificato il suo volto con la chirurgia ma solo con un simpatico ed ironico filtro pensato appositamente.

Leggi anche -> Caterina Balivo si mostra senza trucco e filtri: la conduttrice al naturale FOTO

Leggi anche -> Uomini e Donne. che fine ha fatto Andrea? Eccolo oggi irriconoscibile