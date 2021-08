Caterina Balivo si mostra senza trucco e filtri: la conduttrice al naturale FOTO

Vediamo insieme una bellissima immagine della nota presentatrice Caterina Balivo senza trucco e senza filtri, che ha stupito tutti.

Lei è una super apprezzata donna del mondo dello spettacolo che nell’ultimo periodo ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo per prendersi cura della sua famiglia.

Caterina Balivo infatti non ha impegni con continuità in televisione, ma solamente piccole apparizioni, o il nuovo programma con l’ausilio della sua voce, ovvero i Podcast, dove ha intervistato personaggi famosi.

Caterina Balivo al naturale

In questa lunga estate, come possiamo vedere dal suo profilo social di Instagram, che Caterina tiene sempre super aggiornato, sta trascorrendo le sue vacanze con la sua famiglia al mare.

Si trova nella sua adorata isola di Capri, come ci ha mostrato in più occasioni, e non si fa alcun problema a mostrarsi anche senza trucco, o in momenti privati.

Il suo profilo Instagram, è molto seguito, ed i suoi follower sono ben oltre 1 milione, un numero davvero notevole.

Troviamo poi, nei vari commenti sotto alle fotografie che pubblica Caterina anche molti apprezzamenti da parte del pubblico femminile, che sono sempre molto difficili da trovare rivolti ad un’altra donna.

Ma è anche vero che la gentilezza e la spontaneità che ha sempre dimostrato, anche sul piccolo schermo, Caterina, non è da tutti i giorni, i suoi programmi sono stati amati oltre che per il format scelto, per lei.

Nelle ultime giornate ha poi condiviso un momento molto particolare ed importante per lei, il pranzo in famiglia, dove si è mostrata completamente al naturale, senza trucco.

Nella fotografia Caterina indossa quello che sembra un copricostume bianco, ed i suoi capelli sono bagnati e raccolti dietro le spalle, in quella che sembra una sorta di chignon basso.

Indossa un grande paio di occhiali rossi con le lenti nere, ed il suo viso è davvero molto rilassato.

Non si nota alcun segno del tempo, anche perchè è davvero una donna bellissima, e nelle alte fotografie che si susseguono, la sua incredibile bellezza emerge sempre.

E voi cosa ne pensate delle fotografie che ha pubblicato Caterina su Instagram? La trovate anche voi bellissima al naturale?