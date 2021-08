Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, dove vivono: la casa di lusso nel cuore di Roma

Vediamo insieme l’incredibile abitazione di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, ai Parioli, nel cuore pulsante della città eterna.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, o meglio un’istituzione nel mondo del piccolo schermo televisivo italiano, tra i personaggi maggiormente in vista da alcuni decenni, sempre presenti nell’intrattenimento quotidiano.

Ma vediamo insieme alcuni dettagli della loro incredibile abitazione di lusso a Roma, vi lascerà senza parole.

Maria e Maurizio: una casa da sogno!

I due sono legati da un fortissimo legame affettivo da moltissimi anni, e sono davvero una coppia super famosa del piccolo schermo.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi vivono in una bellissima casa nella Capitale, nel quartiere Parioli, uno dei più interessanti e chic di Roma.

Della loro abitazione, però ci sono pochissime immagini perchè come sempre sono molto riservati, ma è stato possibile vedere qualche piccolo angolo in una intervista, o meglio video intervista rilasciata nel 2018 al programma Che tempo che fa.

Lo studio di Maurizio è particolarmente elegante ed ha uno stile che sembra molto antico, con mobili di legno massiccio e piante, sullo sfondo c’è un divano bianco e molto probabilmente dell’argenteria.

In questa intervista Maria ha anche svelato che Maurizio ha un’incredibile passione per il gelato e che molto spesso riesce a contrattarlo con la sua nutrizionista, per qualche piccolo sgarro.

Possiamo vedere anche un lungo corridoio bianco molto elegante dove alle pareti ci sono affissi sia dei quadri che un importante tappeto.

La cucina è davvero luminosa, e troviamo un grande frigorifero, e sempre mobili di legno molto importanti.

Ci sono poi altre numerose stanze che non abbiamo avuto modo di sbirciare ma sicuramente il livello sarà molto alto come in quei piccoli particolari che abbiamo visto.

Maria ha anche rivelato che la coppia dorme orami in camere separate da molti anni, ma il motivo non sono i litigi, ma perchè Maurizio resta in salotto, spesso anche fino al mattino a guardare la tv, mentre Maria va a dormire molto prima.

E voi cosa ne pensate di questa descrizione della casa di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo?