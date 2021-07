Il conflitto con la Royal family ormai è famoso in tutto il mondo, Harry e William non riescono a stare più di cinque minuti nella stessa stanza. Ora tocca alla famiglia di Meghan: il padre minaccia i Sussex e il fratello è un probabile concorrente di un noto programma tv.

Di errori e atteggiamenti sbagliati ne hanno commessi il duca e la duchessa di Sussex (almeno così si dice di loro), ma è proprio vero che i due ex coniugi reali non possono proprio stare tranquilli. I problemi creati nell’ultimo anno e mezzo con la Royal family ha allontanato il principino Harry dalle grazie della nonna, la regina Elisabetta II e del padre, il principe del Galles Carlo. Per non parlare del rapporto ormai tragico con il fratello William, duca di Cambridge. Sembrerebbe che i due si siano incontrati dopo tanto tempo all’inaugurazione della statua di Lady D a Kensington Garden e che, una volta arrivato a palazzo, Harry non sia riuscito a stare nella stessa stanza con il fratello per più di cinque minuti. I due avrebbero litigato furiosamente e così il duca di Sussex è ripartito in fretta e furia verso l’America, ormai diventata casa sua.

Insomma, il rapporto con la famiglia reale sembra essere completamente affondato e non riusciamo proprio a vedere un ancora di salvezza tra il duca e la duchessa di Sussex e i membri di Palazzo Reale. Ora a mettere il dito nella piaga della reputazione di Harry e Meghan, sembra essere proprio la famiglia di quest’ultima.

Harry e Meghan minacciati da Thomas Markle

Abbiamo sentito parlare di lui poco prima delle nozze tra i Sussex. Il padre di Meghan aveva compiuto un gesto che non è mai stato perdonato dalla figlia, che ha deciso di rompere completamente i rapporti con lui: Thomas Markle si era fatto fotografare dai paparazzi durante i preparativi del matrimonio, in cambio di un’ingente somma di denaro. Questo comportamento ha mandato su tutte le furie Meghan che ha ritirato immediatamente l’invito al Royal Wedding e che, da quel momento, non ne ha più voluto sapere del padre.

Ora Thomas Markle è tornato sul piede di guerra. Dopo aver cercato in tutti i modi di riallacciare il rapporto con la figlia, gettando spesso in pasto alla stampa i dettagli della famiglia Markle (non certo la mossa migliore) e, constatata l’inutilità dei propri tentativi, ha deciso di compiere un gesto estremo: minacciare il duca e la duchessa di Sussex. L’uomo non solo rivuole un rapporto con Meghan, ma desidererebbe anche conoscere i nipoti, Archie Harrison e la piccola Lilibet Diana e per farlo, è pronto a ricorrere alle vie legali. I Sussex però non si smuovono di un millimetro e Meghan non sembra affatto spaventata dalle minacce del padre.

Thomas Jr Markle prossimo concorrente del Grande Fratello Vip?

Non solo Meghan deve tenere a bada il padre, ma deve fare anche i conti con un’altra (per lei spiacevole) realtà: il “fratellastro pazzo” di Meghan sarà un probabile concorrente del Grande Fratello Vip australiano. Questo nome, per niente carino, gli è stato affibbiato dopo che l’uomo, nel 2017, è stato arrestato per aver puntato una pistola alla testa della fidanzata, gesto che l’ha mandato sotto i riflettori.

A detta di Thomas Jr però, la colpa sarebbe tutta di Meghan perciò, nonostante i due fratellastri non si parlino da quasi dieci anni, il duca e la duchessa di Sussex sospettano colpi bassi dalla sua partecipazione al reality show più famoso della storia. Insomma, Harry e Meghan hanno ormai attorno a loro solo terra bruciata, sia in territorio inglese che in quello americano.