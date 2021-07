Nuove rivelazioni sulla duchessa di Sussex. Pare che Meghan Markle non fosse “gradevole come sembrava” già dai primi giorni a corte dove, a detta di qualcuno, arruffava le piume e bullizzava il personale.

Il nuovo documentario ITV intitolato Harry and William: what went wrong – Harry e William: cosa è andato storto – ha rilasciato al pubblico nuove rivelazioni scottanti sull’attrice e duchessa di Sussex Meghan Markle. A parlare nel programma televisivo l’esperta reale Penny Junor che non le manda a dire alla moglie del duca, che l’ha portato via dalla famosa famiglia britannica.

“Non era affascinante come sembrava“, dice la Junor che spiega come la duchessa abbia “sconvolto tutti” sin dal suo ingresso alla corte reale di Buckingham Palace. A quanto pare i membri della famiglia reale avevano inquadrato subito la Markle e previsto già le sue (poco) reali intenzioni che hanno portato all’esclusione dell’adorato principino Harry dalla Royal Family.

Meghan aveva pianificato tutto

Nel documentario What went wrong, lo storico e autore di Battle of Brothers, Robert Lacey, aggiunge anche che, secondo fonti certe, la Markle avesse pianificato tutto fin dal primo giorno: “una persona vicina alla famiglia reale mi ha rivelato di sapere le intenzioni di Meghan. Lei aveva un piano ben preciso“.

Penny Junor descrive Meghan Markle come una spocchiosa dall’indole prepotente. “Ha arruffato le piume fin dal primo giorno in cui il duca di Sussex, Harry, l’ha presentata ai membri della famiglia Reale” aggiungendo inoltre, di aver sentito molte storie poco piacevoli sul conto della Markle, che a quanto pare trattava male lo staff a Palazzo.

Lo stesso principe e futuro re William un giorno, dopo l’ennesima sfrontatezza della moglie di Harry, ha perso la pazienza e avrebbe gridato “guardate come quella dannata donna ha trattato il mio staff, è spietata!” Dichiarazione importante che accerta le voci sentite da Junor, su numerosi impiegati di Palazzo che avrebbero accusato Meghan Markle di bullismo, tanto da portare la regina ad aprire un’indagine sulla questione.

Dopo l’ormai famosissima intervista con Oprah Winfrey, la Royal Family continua a storcere il naso. Se dopo il programma della celebre conduttrice, i membri del Casato di Windsor non hanno apprezzato le dichiarazioni di Meghan e Harry, reputate “californiane, da showbiz e da celebrità. Totalmente fuori luogo” da Lacey, ora la famiglia reale si trova costretta a censurare parte del documentario di ITV.

Sembra infatti che una delle interviste, esattamente quella ad Omid Scobie, autore di numerosi libri sulla Royal Family, sia stata tagliata dall’emissione televisiva ITV proprio per volere di William che parla anche di “rischio diffamazione“.

Scobie aveva parlato di una presunta preoccupazione di William per la salute mentale di Harry, dopo averlo visto nel documentario in Africa di Harry e Meghan girato nel 2019. Rivelazioni non dimostrabili e per questo motivo, cancellate da What went wrong.