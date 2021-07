La famiglia Beckham si diverte in vacanza a bordo di uno yacht nella meravigliosa costiera amalfitana, quando viene interrotta dalla Guardia di Finanza. Ecco svelato il motivo.

Non è una novità, a David Beckham e alla sua famiglia l’Italia piace particolarmente, soprattutto per trascorrerci le vacanze estive. Come quella che sta facendo ora a bordo del suo yacht nella meravigliosa costiera amalfitana. Ad interrompere il loro relax però, ci ha pensato la Guardia di Finanza, che è salita sull’imbarcazione per interrogare l’ex calciatore e la moglie.

Il motivo di tale irruzione? A quanto pare sono stati i figli di David e Victoria ad aver attirato l’attenzione della barca delle forze dell’ordine. Cruz e Harper, rispettivamente di 16 e 10 anni, hanno lasciato lo yacht dove stavano trascorrendo la vacanza con i genitori, per fare un giro della costiera su una moto d’acqua.

Che cosa hanno combinato i figli di Beckham?

La barca della Guardia di Finanza ha fermato i giovani Cruz e Harper mentre erano a bordo di una moto d’acqua non troppo lontano dallo yacht dove riposavano e si godevano la vacanza con i genitori, David e Victoria. Cos’hanno combinato i due?

In realtà niente di grave, se non aver la colpa di essere troppo giovani. “Bisogna avere 18 anni per poter guidare una moto d’acqua in Italia” così hanno detto, ecco perché la Finanza è salita a bordo dello yacht e ha interrogato i coniugi Beckham. La conversazione è durante ben 45 minuti ed è terminata molto pacificamente, con annessa richiesta da parte delle forze dell’ordine di fare una foto con David Beckham. La Guardia di Finanza che ha interrogato il 46enne ha addirittura salutato l’ex campione del calcio inglese porgendo un pugno d’intesa, che i due si sono scambiati.

Ora Victoria e David Beckham possono riprendere la loro vacanza a bordo del loro yacht, rilassandosi nella meravigliosa Amalfi e divertendosi con la famiglia, ma evitando sicuramente che i figli minorenni usino la moto d’acqua.

