Voci circa una possibile gravidanza si rincorrono sui social e riguardano una delle protagoniste della appena conclusasi edizione de L’Isola dei Famosi. Di chi si tratta? Ecco di chi stiamo parlando.

Il gossip sulla possibile gravidanza

Lei è stata certamente una delle grandi protagoniste di questa edizione de L’Isola dei Famosi. In queste ore, sui social, suo regno indiscusso, circolano con insistenza voci su una sua possibile gravidanza, anche se al momento nulla è stato confermato. No, non ci stiamo riferendo all’amatissima conduttrice dello show, Ilary Blasi, anche se suo marito Francesco Totti ha più volte affermato di essere pronto a diventare padre per la quarta volta. Stiamo parlando della cantante e influencer, nonché opinionista del programma, Eletta Miura Lamborghini.

L’ereditiera di casa Lamborghini ha mandato in visibilio i suoi tantissimi followers mostrando uno scatto in cui si vede suo marito, il dj olandese Afrojack, mentre le accarezza dolcemente il ventre. Nessun annuncio sia chiaro, ma per i fans della coppia il messaggio è inequivocabile. La coppia non ha rilasciato dichiarazioni in tal senso, ma in molti scommettono che la cantante possa essere in attesa del suo primogenito. Lamborghini e Afrojack sono insieme da diversi anni e i due sono convolati a nozze lo scorso 26 settembre nello splendido scenario di Villa del Balbiano, a Ossuccio, sul Lago di Como.

Futuro televisivo di Elettra Lamborghini

Intanto Elettra Lamborghini si gode il successo della sua hit Pistolero. L’artista sarà impegnata in varie tappe durante questa estate, per la gioia dei suoi fans. Ma la ritroveremo in tv nella prossima stagione televisiva? Al momento non è chiaro. In una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Ilary Blasi si è detta pronta a condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Per il bis, la moglie di Francesco Totti vorrebbe di nuovo al suo fianco la sua quadra. Dunque, oltre a Elettra Lamborghini, anche Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, come opinionisti e Massimiliano Rosolino come inviato. Di certo, anche se non dovesse concretizzarsi questa opportunità, Mediaset non avrebbe alcuna intenzione di lasciarsi scappare la cantante. Un nuovo progetto come conduttrice? Vedremo.