Luigi D’ Alessio, conosciuto meglio come Gigi, ha sempre fatto molto discutere per le scelte fatte nella vita privata, soprattutto quando decise di lasciare la moglie per una Anna Tatangelo.

Gigi d’ Alessio è un talento della musica italiana ed internazionale vendendo oltre 26 milioni di dischi. Oggi è, inoltre, produttore discografico e si è pure cimentato come conduttore in diversi programmi televisivi.

La sua sfera privata è stata non di rado al centro di notizie di gossip e scandalistiche, soprattutto quando decise di separarsi dalla moglie, con la quale è stato legato dal 1986 al 2006 e dalla quale sono nati tre figli.

Gigi, infatti, aveva perso la testa per una collega, Anna Tatangelo, molto più giovane di lui, tanto che da lei alla figlia vi erano appena 5 anni di differenza. I due si sono conosciuti ad un concerto subito dopo Sanremo.

La storia tra i due cantanti è nata nel 2005 ed ha vissuto una prima fase di clandestinità e quando uscì allo scoperto fu presa di mira da critiche e polemiche. Queste furono messe a tacere con l’ arrivo del primo figlio, Andrea, nato nel 2010.

La coppia, tuttavia, ha annunciato la fine della relazione solo un anno fa, tramite il profilo Instagram di lui. Il cantante sembra però aver già voltato pagina con un’ altra giovanissima: si è fidanzato con Denise Esposito di 26 anni più giovane e dalla quale aspetta un figlio.

La figlia Ilaria è cresciuta e spicca per la sua sensualità

I figli nati da Carmela Barbato, la prima moglie sono cresciuti e tra questi si è fatta notare Ilaria, 30 anni e primogenita, che vanta un nutrito seguito sui social. La ragazza, non solo si è laureata ma si fa notare per la sua grande bellezza.

Alessia, infatti, non si nega qualche scatto sensuale sul proprio profilo Instagram, dove sfoggia un fisico incredibile e provocante in grado di catturare l’ attenzione di molti maschietti e non solo.

Tra i commenti anche qualche ironia: “A quanto pare Gigi non fa solo Canzoni belle!”. Lei ha dei lunghi capelli corvini e un viso davvero grazioso. Tra tante cose che ha fatto nella vita dunque Gigi ne ha fatta una sicuramente perfetta: la figlia Ilaria, orgoglio di mamma e papà.

