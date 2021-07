Giorgio Manetti, l’ex di Gemma Galgani ha spiccato il volo: l’annuncio del “gabbiano” di Uomini e Donne

L’ex protagonista di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, presto tornerà con un nuovo progetto. Di cosa si tratta? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Giorgio Manetti in una nuova veste

Lui è stato uno dei grandi protagonisti del trono over delle ultime stagioni del programma cult di Canale 5, Uomini e Donne. Negli studi della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, è stato uno dei corteggiatori storici di Gemma Galgani. Tra lui e la dama torinese c’è stata una turbolenta relazione. In seguito, ha deciso di lasciare definitivamente il programma Mediaset. Stiamo parlando chiaramente di Giorgio Manetti che, dopo l’esperienza televisiva, è tornato al suo lavoro di manager e conduttore televisivo. Ma per l’ex cavaliere c’è un nuovo progetto in vista, nel quale sarà affiancato da Sossio Aruta, già protagonista di Temptation Island e dello stesso Uomini e Donne.

Ma di cosa si tratta? Giorgio Manetti e Sossio Aruta reciteranno in una pellicola, dal titolo Uno strano weekend al mare, diretto Marco Frosini e Alessandro Ingrà. Il film dovrebbe uscire a dicembre 2021, anche se la data ufficiale non è stata ancora diramata. Le riprese sono già terminate e si sono protratte tra marzo e aprile scorso. Le location scelte sono quelle della Toscana di Manetti: Firenze, Bagno a Ripoli, Scandicci e la provincia di Livorno. Si tratta di una commedia, a quanto pare ricca di colpi scena che vedrà tra i protagonisti – oltre a quelli già citati – Alessandro Paci, Graziano Salvadori, Benedetta Rossi, Raissa Moretti e Massimo Di Stefano.

Vita priva di Giorgio Manetti

Come detto, Giorgio Manetti ha avuto una lunga e, ricca di alti e bassi, relazione con la dama torinese di Uomini e Donne, Gemma Galgani. In seguito, il conduttore toscana ha ritrovato l’amore con una donna di nome Caterina.

I due erano già stati insieme diversi anni fa, ma la loro relazione terminò nel 2009. Caterina e Giorgio si sono rivisti dopo l’esperienza di quest’ultimo negli studi di Cologno Monzese. Attualmente la coppia vive a Firenze e, come ha spiegato lo stesso Manetti, potrebbe presto esserci il grande passo.