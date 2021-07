La professoressa di danza di Amici, e conduttrice, Lorella Cuccarini vive in una bellissima casa. L’avete mai vista? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Casa Cuccarini

Lei conduttrice del piccolo schermo, amatissima dal grande pubblico, nella scorsa stagione televisiva abbiamo potuto ammirarla nell’inedito ruolo di professoressa di danza di Amici. Stiamo parlando di Lorella Cuccarini che, non dobbiamo dimenticare, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come ballerina. Ma se del passato televisivo di Cuccarini conosciamo molto, sappiamo meno della sua vita privata. Cuccarini è sempre molto stata schiva sul tema, cercando di tenere lontano il suo privato dai riflettori del mondo gossip. Ma sapete dove vive la conduttrice? In una bellissima villa alle porte di Roma, in zona Castel de Ceveri, lontano dalla frenesia della Capitale e immersa nel verde.

Qui la conduttrice vive con la sua famiglia: suo marito, sposato nel ’91, il produttore Silvio Testi e i loro quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Giorgio e Chiara. La residenza è dotata di una bellissima piscina incastonata nel grande giardino. In alcuni scatti pubblicati sui social, Lorella Cuccarini ha mostrato ai suoi followers la bellissima abitazione. L’esterno è abbellito da un viale mattonato che attraverso un prato all’inglese e un patio. Una vera oasi, dove la famiglia trascorre momenti di relax. Una bellissima villa lontano dai rumori della città dove poter trascorrere ore in tranquillità.

Il futuro televisivo di Lorella Cuccarini

Dopo l’addio burrascoso in Rai, con la lettera inviata alla redazione de La Vita in Diretta in cui si accusava uno dei colleghi di sessismo, Lorella Cuccarini è approdata a Mediaset. Fortemente voluta dall’amica Maria De Filippi, la conduttrice è tornata al suo primo grande amore, la danza. Nelle vesti di professoressa di Amici ha conquistato il pubblico e sono già cult gli scontri con la collega Alessandra Celentano.

Sembrava che per Cuccarini fosse pronto il ritorno alla conduzione, ma così non è stato. Molto probabilmente tornerà a sedere dietro la cattedra di danza del talent di Canale 5, per la gioia dei telespettatori del programma.