Amici, la prima foto da papà: lo scatto è boom di like

Vediamo insieme chi è diventato papà per la prima volta che ha partecipato al programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Amici.

A diventare per la prima volta padre e comunicarlo con un dolcissimo scatto è stato direttamente un ex giudice del programma Amici.

Stiamo parlando di Gabry Ponte, il noto dj e producer torinese che nella stagione 2019 ha partecipato al programma condotto da Maria De Filippi.

In pochi forse ricordano che la sua carriera nel mondo della musica dance è iniziata negli anni 90 con gli Eiffel 65.

Un momento felice, quindi per Gabry dopo la paura per la sua malattia, ovvero un problema al cuore congenito che gli aveva causato anche un lungo stop, e che aveva ovviamente fatto preoccupare tutti i suoi follower e non solo.

Papà per la prima volta

La fama di Gabry Ponte non è solamente a livello nazionale ma mondiale, e l‘annuncio dell’arrivo della piccola Alice era stato dato nel mese di marzo mostrando una ecografia.

Ma la donna che ha permesso che la piccola venisse al mondo ancora non si hanno maggiori notizie.

Un fan in passato aveva chiesto chi fosse la fortunata, e la risposta del’ex giudice di Amici aveva spiazzato tutti:

“Sono io il fortunato!”

Resta quindi il mistero per il giudice di Amici che ha partecipato al programma la prima volta nel 2013, e poi è stato confermato anche per l’anno successivo insieme a Luca Argentero e Sabrina Ferilli.

Ma è tornato poi ad avere il ruolo di giudice nel 2020, dopo qualche anno si stop, questa volta accanto a due bellissime donne, ovvero Vanessa Incontrada e Loredana Bertè.

Per il momento possiamo solamente dare il benvenuto al mondo alla piccola Alice che ha conquistato il cuore di papà Gabry e sicuramente anche quello della mamma che al momento resta super riservata ed in disparte.

Sotto alle fotografie che ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram, ovviamente si sono sprecati i mille commenti ed auguri per la piccola.