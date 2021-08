Il vincitore indiscusso dell’Eredità ha rivelato qualcosa che ha lasciato i suoi fan senza parole. Quello che sta vivendo è incredibile.

Massimo Cannoletta è nato a Lecce, ha 46 anni e deve il suo successo alla sua partecipazione al programma l’Eredità. Vinse ben 280 mila euro e si guadagnò così il titolo di campione assoluto, lasciando senza parole sia il pubblico che il conduttore, Flavio Insinna. Avrebbe potuto vincere molto di più, ma decise lui stesso di ritirarsi e godersi la vittoria.

Riguardo la sua vita personale non si sa molto, se non che si è laureato in Scienze Politiche e che, prima di partecipare al programma, si occupava di conferenze in ambito storico-artistico.

Ma che fine ha fatto il super campione dell’Eredità?

Massimo Cannoletta, rivelazione sconvolgente

Il Super Campione, riguardo al suo malloppo, aveva dichiarato: “Voglio continuare a fare quello che facevo prima: divulgazione sui miei canali social” – “posso dedicare una parte di quella somma ad un progetto più strutturato” – aveva dichiarato al Corriere della Sera.

I programmi del vincitore pugliese però non sono andati proprio come sperava: Cannoletta ha rivelato di non aver visto ancora un euro della somma vinta.

Durante un’intervista rilasciata a Fan Page, Massimo ha lasciato tutti senza parole: “Non ho ancora ricevuto la somma […] non ho cambiato le mie abitudini, quando il premio arriverà quello che adesso ho in mente di fare è, semplicemente, comprare una casa”.

Pare che Cannoletta, grazie all’Eredità, si sia fatto conoscere dal pubblico e questo sicuramente l’ha aiutato a poter crescere sui social, strutturando meglio le sue divulgazioni, ma allo stesso tempo, dal punto di vista del guadagno, non è ancora cambiato niente.

Il motivo sarebbe legato a motivi burocratici, sembra che le pratiche per ricevere il denaro siano più lunghe di quanto Cannoletta si aspettasse. A quanto pare, dovrà aspettare ancora qualche mese prima di poter comprare la casa che desiderava.