Il cantante bolognese ha deciso di vivere tra la natura romagnola. Ecco dove vive Gianni Morandi

Gianni Morandi è sicuramente una delle icone della musica italiana ed europea. L’artista bolognese è famoso per le sue bellissime canzoni frizzanti e la sua aria sempre allegra. L’artista emiliano, infatti, è simbolo di giovinezza, libertà e amore per la natura.

Il cantante di “Fatti mandare dalla mamma” ha una grande passione, oltre a quella per la musica: la natura. Gianni Morandi ha infatti deciso di trasferirsi per vivere le bellezze della natura incontaminata in completo relax.

Gianni Morandi ecco dove vive il cantante

Gianni Morandi è diventato simbolo della musica italiana già dagli anni ’60, periodo in cui ha iniziato la sua meravigliosa e longeva carriera. Il successo, raggiunto grazie a brani come “In ginocchio da te” e “andavo a cento all’ora”, hanno permesso a Gianni Morandi di condurre una vita agiata e di trasferirsi in una villa in campagna.

Nel 2000 ha infatti deciso di acquistare una casa per vivere nel verde delle campagne bolognesi. Il cantante ha deciso di trasferirsi in una villa a San Lazzaro di Savena insieme a sua moglie Anna.

La lussuosa villa si trova nel Parco regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa, proprio a San Lazzaro di Savena. La casa, non lontana da Bologna, è immersa nel verde degli alberi e delle colture, mentre l’aria profuma di colli bolognesi.

Morandi passa gran parte del suo tempo in questa bellissima abitazione, dove coltiva alcune sue passioni come la raccolta di frutti, la coltivazione e la cucina. I due sposi, infatti, hanno deciso di realizzare una grandissima cucina, dove potersi sbizzarrire con piatti e ricette gustose.

La meravigliosa villa ha anche un ampio terrazzo immerso nel verde, dove il cantante ha deciso di coltivare un orto. Spesso, infatti, Morandi condivide sui social le foto dei fiori e delle piante del suo bellissimo giardino.