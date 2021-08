Sembravano una coppia perfetta, ma la storia tra Emma Marrone e Stefano De Martino è finita molto male. Ora sappiamo perché

La storia d’amore tra Emma Marrone e Stefano De Martino sembrava un racconto da favola. I due si sono conosciuti durante la nona edizione di “Amici di Maria De Filippi” e si sono innamorati, tra dediche e sguardi di complicità.

Una storia d’amore che sembrava perfetta, ma che invece è finita dopo poco tempo. Sono passati ormai alcuni anni da quel periodo in cui la coppia fece parlare di sé. Oggi i due hanno preso strade diverse e condotto carriere di successo. Ma perché una coppia così bella ha deciso di rompere? Oggi conosciamo il vero motivo.

Emma Marrone e Stefano De Martino, ecco perché si sono lasciati

La nona edizione di “Amici di Maria De Filippi” è stata un’edizione speciale proprio per la romantica storia tra Stefano ed Emma. Era chiaro ormai da tempo che tra i due ci fosse qualcosa e, tra baci e sguardi, la loro relazione ha fatto sognare migliaia di telespettatori.

L’amore dei due ex allievi di “Amici” è durato due anni, periodo in cui si sono scambiati affetto e tenerezza. Tuttavia, dopo la bellissima storia, è arrivata la notizia della rottura. Una doccia fredda per i fan della coppia.

I due hanno deciso di intraprendere strade diverse, anche se la bella Emma ha sempre dichiarato di non aver preso benissimo la rottura. La Marrone ha avuto grande successo in Italia come cantante, mentre Stefano si è affermato come ballerino e ora anche come conduttore.

Subito dopo la rottura tra i due, Stefano De Martino ha iniziato una nuova relazione, quella con la bellissima modella argentina Belen Rodriguez. In tanti hanno pensato che fosse stata proprio Belen il motivo della rottura tra Emma e De Martino, ma in realtà non è andata così.

Numerose fonti affermano infatti che il vero motivo della separazione tra Emma e Stefano sia stato la differenza di vedute tra i due. Indiscrezioni parlano, infatti, del desiderio di Emma di sposare Stefano, mentre il ballerino, ancora ventiduenne, non aveva le stesse intenzioni.