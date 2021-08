Mara Venier irriconoscibile: spunta l'incredibile foto

Vediamo insieme la fotografia dove si stenta a credere che sia davvero la signora della domenica, ovvero Mara Venier.

La sua carriera è costellata di successi incredibili, ma anche di qualche piccola caduta, stiamo parlando della grandissima presentatrice Mara Venier.

In queste ultime settimane, però è spuntata fuori dal web una fotografia dove risulta difficile capire che si tratti davvero di lei, vediamo meglio insieme.

Mara, in questi giorni si sta godendo qualche giorno di ferie in compagnia delle amiche di sempre, come abbiamo potuto vedere dal suo profilo social di Instagram, ma ha ancora qualche problema con il brutto incidente che le è capitato dal dentista.

Mara Venier irriconoscibile

La mitica zia Mara è nata il 20 ottobre del 1950 ed ha iniziato la sua carriera entrando nel mondo del cinema con il film Zappatore di Alfonso Brescia con Mario Merola, nel 1980.

Dal 1998 in poi Mara si è concentrata solamente sulla televisione, tranne una piccola apparizione nel film Torno a vivere da solo di Jerry Calà, suo ex compagno.

Nel 1993-1994 è iniziata la sua prima avventura al timone del programma domenicale, Domenica In.

Dopo un periodo nel quale non abbiamo avuto il piacere di vedere Mara sul piccolo schermo, è tornata ed ha fatto il pieno di successo.

Ma di recente ha pubblicato un sua immagine in bianco e nero, quando era ai suoi esordi a Domenica In, ed in tantissimi hanno scritto che si fa fatica a riconoscerla, mentre altri follower hanno commentato che i tratti del suo splendido viso sono quelli e non notano differenze con la Mara di oggi.

Per lei è come se il tempo si fosse fermato e la sua bellezza fosse rimasta intatta a con il passare degli anni, unica preoccupazione del momento è la sua salute dopo l’intervento dal dentista che le ha fatto perdere anche la sensibilità di parte del viso, e per cercare di rimediare la situazione è dovuta andare in ospedale.

Vedremo come si svilupperà la vicenda e cosa succederà nelle prossime settimane per quanto riguarda la salute di Mara Venier.