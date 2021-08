Suor Cristina divenne incredibilmente famosa per la sua partecipazione a The Voice. Oggi conduce una vita completamente diversa.

Suor Cristina, classe ’88, ha iniziato il percorso del postulato nel 2009, prendendo i voti nel 2012 dopo essere stata due anni in Brasile per il noviziato.

Nel 2014, dopo la partecipazione a The Voice, il suo nome diventa degno di nota a livello internazionale, tanto che il video di Youtube dell’esibizione No One – di Alicia Keys – diventa il più cliccato dell’anno a livello mondiale. Entra quindi a far parte della squadra di J-Ax e successivamente firma un contratto discografico con Universal Music. Il 10 novembre di quello stesso anno esce il suo primo disco Sister Cristina, con la cover del brano di Madonna, Like a Virgin (il disco arriverà fino al Giappone).

LEGGI ANCHE —> Amici, ricordate Valentin? Eccolo oggi, irriconoscibile sui social: la trasformazione

Suor Cristina conquista così un successo dopo l’altro: nel 2018 pubblica il suo secondo disco Felice, pubblicato il 23 marzo; nel 2019 partecipa al talent show americano The World’s Best, in onda su CBS e nel 2019 partecipa alla quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle esibendosi con i ballerini Stefano Oradei, Jessica De Bona e Giulia Antontelli.

La data della svolta sarà l’8 settembre 2019, giorno in cui Suor Cristina prenderà finalmente i voti perpetui.

Suor Cristina, ecco com’è oggi

L’8 dicembre 2019, Suor Cristina ha rinnovato davanti a Dio i voti di castità, povertà ed obbedienza ed ha deciso così di lasciare la carriera discografica per dedicarsi anima e corpo alla sua religione.

LEGGI ANCHE —> Raffaella Carrà patrimonio: spunta il nome dell’ereditiera

Oggi è solo Dio a poter godere della sua voce in quanto, da quando ha preso i voti perpetui, Suor Cristina ha deciso di abbandonare ogni istino di velleità ed ambizione: “Cantare per me è sinonimo di fede. Ma c’è stato un momento […] in cui ho dovuto pensarci seriamente” – ha raccontato Suor Cristina – “ho scelto di unirmi a Dio e mettere da parte la musica […] non è stato facile” .

La piccola star è sparita ufficialmente dalla tv nel 2019 e da allora è riuscita a conciliare i suoi più grandi amori, rispettando però quello che richiede il voto di una suora: “Ora sento che posso usare la mio voce per esprimere esattamente quello che sento: il mio amore per la vita, il mio messaggio di gioia”.