Una vita, 5 curiosità sulla famosa soap: incredibili retroscena

Cinque curiosità sulla famosa e amata soap spagnola Una vita (nome originale Acacias 38), in onda su Canale 5 ormai da diversi anni.

Dopo Il segreto, un’altra soap spagnola ha spopolato in questi ultimi anni: Acacias 38, conosciuta in Italia col nome Una vita.

In onda su Canale 5 a partire dalle 14.10, la soap segue l’ormai storico appuntamento con Beautiful e vede come protagonisti signori (ricchi borghesi) e domestici, intenti a condividere passioni, gioie e dolori nel quartiere di Madrid Acacias.

La telenovelas, in Spagna, è giunta già alla sua conclusione proprio di recente, ma in Italia (indietro nella trasmissione per ovvi motivi di doppiaggio) ci intratterrà ancora per un po’. Scopriamo insieme quindi alcune curiosità su questa serie di successo.

Una vita, le curiosità dietro alla soap di successo spagnola

Intervistata dalla rivista dedicata alla soap, la sceneggiatrice Aurora Guerra ha rivelato come la serie sia stata ispirata da un altro grandissimo successo, Downton Abbey, insieme a tantissime influenze derivate dalla letteratura spagnola.

Quest’ultimo legame è stato ancor di più sottolineato con un romanzo, di prossima uscita anche in Italia, che racconta da vicino la storia d’amore fra German e Manuela, che i fan di vecchia data ricorderanno come i primi grandi protagonisti della soap.

I due sono stati ostacolati dalla “dark lady” Cayetana, moglie di German e poi successivamente uscita di scena molti episodi dopo; dalla Spagna arrivano indicazioni secondo cui la storica grande signora di Acacias sia pronta a tornare, realizzando un vero e proprio colpo di scena.

D’altronde, il finale della serie si preannuncia movimentato anche a causa di alcune lettere mandate (una volta morta) da Ursula a tutti gli abitanti, che sembra avranno ripercussioni anche diverso tempo dopo essere state consegnate.

In attesa del grande finale, abbiamo comunque molto ancora da vedere e i colpi di scena non mancheranno; come sappiamo, Genoveva è stata arrestata per l’omicidio di Marcia e dovrò trovare un modo per uscire dal carcere. Le possibilità, di certo, non le mancano…