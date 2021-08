Raffaella Carrà e l’addio al suo storico compagno Japino: perchè si dissero addio

Vediamo insieme per quale motivo la mitica Raffaella Carrà decise di lasciare il suo compagno di una vita Sergio Japino, stupendo tutti.

Come sappiamo la prematura scomparsa della mitica Raffaella Carrà ha lasciato davvero tutti senza parole, e a darne il triste annuncio è stato il suo compagno di una vita, ovvero Sergio Japino.

Ma come mai nella coppia che è stata legati per quasi 20 anni è giunta la parola fine? Vediamo di capire insieme.

Come sappiamo la vita professionale di Raffaella è stata davvero colma si successi incredibili, con le sue canzoni ed i suoi balletti ha incantato il pubblico da casa.

LEGGI ANCHE —> Amici, la prima foto da papà: lo scatto è boom di like

Anche con i programmi che ha condotto ha letteralmente rivoluzionato il piccolo schermo, ma nella sua vita privata ha avuto solamente due amori, ovvero Gianni Boncompagni e Segio Japino.

Raffaella e Sergio: la fine di un lungo amore

Con il noto regista televisivo, Gianni Boncompagni ha vissuto il primo amore, mentre con Sergio è stata un’intesa completamente diversa.

Aveva confessato, Sergio in una intervista alle pagine del giornale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Raffaella e io siamo legati nell’anima, siamo più che fratelli, abbiamo lo stesso sangue, non so come dire. Una normale storia d’amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi.”

La coppia rimase insieme per ben 17 anni e nel 1997 fu direttamente lei, con una lettera alle pagine del giornale Novella 2000 ha comunicare che tra di loro non c’era più un legame d’amore.

LEGGI ANCHE—> Amici, ricordate Valentin? Eccolo oggi, irriconoscibile sui social: la trasformazione

Sergio e Raffaella hanno sempre avuto da quel momento in poi un rapporto speciale, un’intesa davvero fuori dal comune anche se c’è solamente un rimpianto, ovvero non aver mai avuto figli.

Fu la stessa Raffaella ha raccontare alle pagine di Ok Salute nel 2011 che lo scoprì in una visita dal medico che ormai era troppo tardi per il suo fisico affrontare una gravidanza.

Ma la sua voglia di maternità è stata riversata completamente verso i due nipoti che ha accudito per la morte prematura del fratello, oltre a tutti quelli che ha deciso di adottare a distanza.