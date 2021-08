Lo abbiamo conosciuto nell’ultima edizione di Uomini e Donne, lasciò il programma perché non si sentiva veramente pronto. Eccolo oggi.

Gero Natale è nato ad Agrigento nel 1984 ed è divenuto noto per la sua partecipazione all’ultima edizione di Uomini e Donne, il famoso dating show condotto da Maria De Filippi.

Il cavaliere 36enne ebbe un percorso molto particolare, venne apprezzato particolarmente per la sua tranquillità e gentilezza, oltre che per il fascino. Richiamò anche l’interesse della tronista Samantha Curcio – la quale poi scelse Alessio Cennicola – il corteggiamento però non continuò, in quanto in una delle ultime puntate, Gero comunicò al pubblico di avere intenzione di lasciare il programma.

Il motivo scatenante era inerente alla sua precedente relazione: il cavaliere del Trono Over aveva raccontato di aver vissuto una pesante e burrascosa storia d’amore dal quale non era ancora uscito e, per questo, non si sentiva sentimentalmente pronto ad iniziare un nuovo percorso con nessuna delle dame del programma.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne, lutto per l’amato protagonista: il messaggio di dolore

Gero, ecco cosa fa oggi

La sua permanenza negli studi Mediaset durò davvero poco e dal giorno del suo abbandono non si seppe più niente dell’affascinante cavaliere siciliano. Bisogna però ricordare di come, in un certo senso, la sua scelta sia stata agevolata dalla situazione che viveva in studio: il suo carattere così riservato e introverso aveva messo in allarme gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali hanno cominciato ad aver dubbi sulla veridicità del cavaliere.

LEGGI ANCHE —> Maria De Filippi perchè mangia sempre caramelle: svelato il motivo

I continui attacchi e le prese di posizione a suo discapito, sicuramente non hanno aiutato il timido Gero ad abituarsi alle telecamere e, per questo motivo, esausto decise di lasciare per sempre il programma.

Proprio per la sua riservatezza, non si hanno molte informazioni su di lui, ma dal magazine di Uomini e Donne, abbiamo scoperto a cosa si sta dedicando oggi il 36enne.

Gero, per anni, ha gestito come bartender alcuni locali insieme alla sua famiglia, la pandemia di Covid19 però ha intaccato notevolmente il suo lavoro e per questo, l’ex partecipante del programma ha deciso di approfittarne per dare una svolta alla sua vita. Gero, infatti, ha una forte passione per la musica, la sua più grande ispirazione è Bob Dylan e nel tempo libero si diletta a creare musica elettronica.

LEGGI ANCHE —> Isabella Ricci, la dama di Uomini e Donne beccata al mare: eccola senza trucco e filtri

Un’altra sua grande passione è quella per il mare, nei post su Instagram viene spesso ritratto sulla sua barca a vela e il suo più grande sogno è proprio quello di compiere la traversata oceanica.