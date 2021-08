L’ ex tronista di Uomini e Donne, Mattia Marciano è stato colpito da un inaspettato lutto per il quale ha dedicato un messaggio straziante.

Marciano si è fatto conoscere per aver partecipato al programma di Maria De Filippi prima in veste di corteggiatore di Desirèe Popper, poi in veste di tronista scegliendo Vittoria Daganello.

La storia con quest’ ultima, però, naufraga quasi subito: a soli dieci messi dalla scelta i due si sono definitivamente lasciati. Il fatto di tornare single gli ha permesso di partecipare a Temptation Island Vip nel 2019.

Dopo queste esperienze nel piccolo schermo, Mattia aveva deciso di ritirarsi dai riflettori per ritornare a svolgere la professione di dentista e proprio nell’ estate di circa un anno fa incontra Camilla Fardella.

Proprio con quest’ ultima Marciano avrebbe definitivamente voltato pagina: oggi è innamoratissimo della sua donna, napoletana come lui e personal trainer nella vita di tutti i giorni.

La coppia, che sta insieme oramai da una anno, sta facendo le cose seriamente: le famiglie si conosco già e Marciano avrebbe legato soprattutto con il padre di lei, o meglio con il suocero, che però è scomparso inaspettatamente in questi giorni.

Lo straziante messaggio di Marciano in ricordo del suocero

Mattia voleva molto bene al papà di Camilla, questo, infatti, aveva accolto bene il fidanzato della figlia e ne aveva stima, come raccontano amici e parenti. Proprio per questo Marciano ha deciso di pubblicare sui social una lunga dedica al suocero.

Ancora non si sanno le cause della scomparsa, l’ unica cosa certa è il dolore manifestato dall’ ex tronista contenuto nelle parole di addio in cui ricorda il primo incontro con il padre in cui “non si erano mai smessi di parlare“.

Aveva parlato per tutta la notte Mattia con il suocero che ricorda essergli stato “un punto di riferimento”. Poi Marciano prosegue nel messaggio ripercorrendo le tappe della loro conoscenza e terminando con una promessa: “Farò in modo che la tua presenza sia parte della nostra quotidianità te lo prometto […] Cia Uagliò”.