Ha interpretato diversi ruoli di successo, tra cui Patrizia in Gomorra. Ma perché Cristiana dell’Anna ha lasciato Un Posto Al Sole?

È stata una della protagonista di “Un Posto al Sole“, la bella Cristiana Dell’Anna è riuscita a raccogliere grandi successi in carriera. Dalle soap opera fino a Gomorra, l’attrice napoletana ha ricoperto ruoli sempre più importanti. Ma perché la sua avventura in “Un Posto al Sole” è finita? Ecco la verità.

Nella famosa serie italiana ha interpretato le sorelle Cirillo, Manuela e Micaela, conquistando il pubblico e gli addetti ai lavori. Nel 2016 lascia “Un Posto al Sole” con grande tristezza per i fan della serie. Tuttavia, non tutti conoscono i motivi dell’abbandono da parte di cristiana.

Perché cristiana dell’anna ha lasciato un posto al sole?

Cristiana dell’Anna nasce a Napoli nel 1985, appassionata di cinema e recitazione, raggiunge la notorietà grazie alla sua (doppia) interpretazione in “Un Posto al Sole”. Nella serie interpreterà le sorelle gemelle di Serena, entrambe innamorate di Niko, il quale verrà sedotto da Manuela.

LEGGI ANCHE –> EMMA MARRONE E STEFANO DE MARTINO, PERCHÉ SI SONO LASCIATI? SPUNTA LA VERITÀ DOPO ANNI

La collaborazione di Cristiana con “Un Posto al Sole”, iniziata nel 2012, terminerà nel 2016. In quell’anno, infatti, Cristiana Dell’Anna lascerà la serie. Successivamente, Cristiana dirà che la scelta è stata presa per via dell’arrivo di nuovi progetti.

Nonostante l’abbandono però, Cristiana ha sempre ricordato con affetto l’importanza di “Un Posto al Sole” per la sua crescita e affermazione come attrice. Il suo personaggio, infatti, è sempre stato nel cuore dei fan della soap italiana.

Dopo “Un Posto al Sole”, Cristiana raggiunge il successo grazie alla sua partecipazione alla serie italiana “Gomorra – La Serie”, fino al 2019. Cristiana interpreterà il personaggio di Patrizia Santoro, amante del boss Pietro Savastano, raccogliendo un grande successo.

LEGGI ANCHE –> ILARY BLASI, VE LA RICORDATE LA LETTERINA DI PASSAPAROLA? ECCO COM’ERA: LA TRASFORMAZIONE

Oltre a “Gomorra – La Serie”, Cristiana dell’Anna ha preso parte a diversi film. Tra questi ricordiamo “Mister Felicità” di Alessandro Siani e “Qui Rido Io”, con Toni Servillo e diretto da Mario Martone.